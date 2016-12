Silvestereinkäufe Champagner? Am liebsten vom Discounter

Die Deutschen kaufen ihre Lebensmittel gerne günstig ein, auch zu Silvester. Einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Nielsen zufolge werden auch Sekt und Champagner hierzulande am liebsten beim Discounter gekauft. Auf Aldi, Lidl und Co. entfielen nach Angaben von Nielsen in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 45 Prozent der Absatzmenge und mehr als 40 Prozent der Umsätze mit dem prickelnden Schaumwein.

Die großen Verbrauchermärkte sicherten sich weitere 27 Prozent des Geschäfts. Die klassischen Supermärkte mussten sich dagegen mit einem Anteil von rund 10 Prozent bescheiden.

Weihnachten und Neujahr gehören Nielsen zufolge zu den wichtigsten Anlässen, den Korken knallen zu lassen. "Aufs Jahr betrachtet, macht der Dezember fast ein Fünftel des gesamten Sektverkaufs aus", sagte ein Nielsen-Handelsexperte. Sekt sei nach wie vor "vor allem ein Feiertagsgetränk".

Doch achteten die Käufer dabei trotzdem auf dem Preis. Deshalb seien die Discounter "die Top-Anlaufstelle" beim Einkauf. "Die Discounter setzen zu den Feiertagen auf den kleinen Luxus und bieten zum Fest auch Sekt oder auch Champagner besonders stark an - und punkten dabei bei den Verbrauchern." Champagner gibt es bei den Discountern schon für Preise von rund 13 Euro pro Flasche. Der markenrechtlich geschützte Name "Champagner" darf nur für Schaumweine verwendet werden, bei denen die für die Herstellung verwendeten Grundweine aus der französischen Region Champagne stammen.

Insgesamt wurden in den vergangenen zwölf Monaten in Deutschland nach Angaben der Marktforscher im Lebensmittelhandel und in den Drogeriemärkten rund 341 Millionen Liter Sekt und Champagner verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr war der Absatz damit leicht rückläufig.