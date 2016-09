Gegen Verschwendung Supermärkte sollten abgelaufene Lebensmittel spenden müssen

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden allein in Deutschland jedes Jahr in den Müll geworfen. Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen will das ändern und wünscht eine Spendepflicht für abgelaufene Lebensmittel.