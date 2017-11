Prognose für 2017 Heizkosten steigen um bis zu zehn Prozent

Wer es zu Hause warm haben will, muss 2017 mit höheren Ausgaben rechnen. In erdgas- und fernwärmebeheizten Gebäuden dürften die Heizkosten im laufenden Jahr um gut zwei Prozent steigen; die rund sechs Millionen Haushalte mit Ölheizung müssen mit einem Plus von bis zu zehn Prozent rechnen. Das geht aus dem sogenannten Heizspiegel hervor, den der Deutsche Mieterbund und die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online erstellt haben und der dem SPIEGEL vorliegt.

Hauptgrund für den Preisschub sind wetterbedingte Veränderungen: Die Außentemperaturen in der Heizperiode 2017 werden im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 3,5 Prozent niedriger sein. Die Energiepreise, der zweite wichtige Kostenfaktor, haben sich im laufenden Jahr hingegen ganz unterschiedlich entwickelt. Bei Erdgas und Fernwärme sind die Preise 2017 um 1,0 bis 1,5 Prozent gesunken. Heizöl verzeichnet hingegen einen Anstieg um rund zehn Prozent.

Wie gut oder schlecht Sie im Vergleich zum deutschen Durchschnitt dastehen, zeigt folgende Tabelle:

Geben Sie zu viel Geld fürs Heizen aus? Erdgas Heizöl Fernwärme Durchschnitt aller Energieträger Erdgas niedrig mittel erhöht Heizkosten in Euro 539 812 1.176 Verbrauch in Kilowattstunden 6.370 10.850 16.940 CO2-Emissionen in Kilogramm 1.593 2.713 4.235 Heizöl niedrig mittel erhöht Heizkosten in Euro 476 665 924 Verbrauch in Kilowattstunden 7.070 11.270 17.220 CO2-Emissionen in Kilogramm 2.255 3.595 5.493 Fernwärme niedrig mittel erhöht Heizkosten in Euro 644 931 1414 Verbrauch in Kilowattstunden 5.670 9.100 15.120 CO2-Emissionen in Kilogramm 1.480 2.375 3.946 Durchschnitt aller Energieträger niedrig mittel erhöht Heizkosten in Euro 553 803 1.171 Verbrauch in Kilowattstunden 6.370 10.407 16.427 CO2-Emissionen in Kilogramm 1.764 2.883 4.550 Quelle: CO2-Online, Mieterbund

Wie die Tabelle verdeutlicht, unterscheiden sich die Heizkosten der Deutschen teils sehr stark. Während manche nur 550 Euro pro Jahr ausgeben müssen, sind es bei anderen Haushalten leicht mehr als 1000 Euro. Ein wichtiger Grund dafür ist der Sanierungsstand der eigenen Wohnung oder des Hauses. "Er ist der meistunterschätzte Faktor für Heizkosten", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online.

Dementsprechend sind auch die CO 2 -Emissionen in besser sanierten Gebäuden deutlich geringer. "In der Vergleichswohnung beträgt der Unterschied zwischen einem energetisch besseren und einem energetisch schlechteren Haus fast drei Tonnen CO 2 pro Jahr", sagt Loitz. "Das entspricht rund 18.000 Kilometern Fahrstrecke in einem Mittelklassewagen."

So können Sie schon durch kleine Verhaltensänderungen Ihre Ausgaben spürbar reduzieren: