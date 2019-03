Viele Haushalte in Deutschland müssen mit höheren Ausgaben für Heizung und die Bereitstellung von Warmwasser rechnen - jedenfalls dann, wenn sie mit Erdgas heizen. Der durchschnittliche Gaspreis für private Haushalte ist auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert.

Umgerechnet auf einen Musterhaushalt mit drei bis vier Personen und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden sind die Jahresausgaben zuletzt im Schnitt auf 1263 Euro gestiegen, hat das Vergleichsportal Check24 ausgerechnet. Das Portal Verivox kommt auf 1220 Euro.

Unter dem Strich sind die Kosten für Gas damit binnen eines halben Jahres um fast zehn Prozent gestiegen. Einen ähnlich raschen Preisanstieg hatte es zuletzt 2008 gegeben. Treibender Faktor sind die seit längerem steigenden Kosten auf dem Weltmarkt. Die Beschaffungspreise der Gasversorger lagen nach Angaben der Vergleichsportale im vergangenen Jahr im Mittel um rund 28 Prozent über dem Vorjahr.

348 Anbieter haben die Preise erhöht

Die Unternehmen geben höhere Einkaufspreise oft nicht sofort, sondern mit Verzögerung an die Kunden weiter, sodass die Trendwende erst jetzt in voller Breite die Verbraucher erreicht. Im laufenden Jahr haben laut Check24 bislang 348 Unternehmen ihre Preise angehoben oder einen solchen Schritt angekündigt, im Durchschnitt um 6,8 Prozent. Verivox hat noch höhere Zahlen ermittelt: 288 Preiserhöhungen zum Jahreswechsel und 80 weitere für die Monate Februar bis Mai, im Schnitt um zehn Prozent.

"Dieser Trend wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen", sagte Valerian Vogel von Verivox. Falls Verbraucher ihren Anbieter wechseln wollen, sollten sie einen Tarif mit einer langen Preisgarantie über den nächsten Winter hinaus vereinbaren, um weiteren Preissteigerungen erst einmal aus dem Weg zu gehen.

Auch wenn die Gaspreise für die Verbraucher also wieder steigen: Sie liegen noch deutlich unter früheren Höchstständen. Vor gut zehn Jahren, im Januar 2009, lagen die Kosten für einen Jahresverbrauch am höchsten. Damals mussten Verbraucher für 20.000 Kilowattstunden 1597 Euro bezahlen, also über 300 Euro mehr als heute. Besonders in den vergangenen fünf Jahren ist der Gaspreis kontinuierlich gefallen und hat zeitweise den vergleichbaren Preis für Heizöl unterschritten.