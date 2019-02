Auto-Strafzölle, Landwirtschaft Deutschland und Frankreich streiten - über Trump

Wenn Angela Merkel und Emmanuel Macron in diesen Tagen miteinander sprechen, steht ein Thema ganz oben auf ihrer Liste: der Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump. Der Konflikt ist nicht nur eine Gefahr für Europas Konjunktur, sondern könnte schnell zu einer neuen Belastung für das deutsch-französische Verhältnis werden.

Denn die beiden Länder sind sich nicht einig über das weitere Vorgehen. Während Deutschland - wie die meisten anderen EU-Länder - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström mit einem Mandat ausstatten will, um mit den USA über Zollsenkungen für Autos und andere Industrieprodukte zu verhandeln, spielt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Zeit.

Es ist aber auch vertrackt:

Macron, so heißt es in Brüssel, wolle auf keinen Fall, dass vor der Europawahl Ende Mai der Eindruck entsteht, die EU würde einen neuen Anlauf für ein umfassendes Freihandelsabkommen wie TTIP nehmen. Frankreichs Präsident hat in seinem Land mit den Gelbwesten zu kämpfen, das Letzte, was er jetzt noch braucht, ist der Argwohn französischer Bauern, die EU würde mit den USA beispielsweise auch über Agrarprodukte reden.

Die Deutschen dagegen wollen unbedingt ein Abkommen, um die wichtige Autoindustrie zu schützen.

Die USA dagegen, die um die Interessengegensätze in Europa wissen, wollen ein möglichst umfassendes Abkommen, inklusive Landwirtschaft. Damit kann Trump bei seiner Wählerbasis in den amerikanischen Agrarregionen punkten - und die Europäer auseinandertreiben.

Suche nach einer "gemeinsamen Stimme"

Franzosen und Deutsche sind im Gespräch über das Thema, immerhin. Einen Eklat wie vor zwei Wochen wolle man auf jeden Fall vermeiden, heißt es übereinstimmend in Berlin und Paris. Da brach der Interessenkonflikt zwischen beiden Regierungen kurz vor der entscheidenden Abstimmung über die EU-Gasrichtlinie auf, die für das umstrittene Pipelineprojekt Nordstream 2 entscheidend war. Nun heißt es deshalb, man wolle mit "gemeinsamer Stimme" sprechen, das habe Priorität.

Doch bis Deutsche und Franzosen ihre gemeinsame Stimme finden, vergeht Zeit. Für die Deutschen und ihre Automobilindustrie ist dies zumindest misslich. Immerhin liegt seit Sonntag auf dem Schreibtisch des US-Präsidenten ein Bericht, der die Autoimporte aus der EU wohl als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA einstuft. Trump hat nun 90 Tage Zeit, Strafzölle zu verhängen, im Gespräch sind zusätzlich 20 Prozent beziehungsweise 25 Prozent auf Autoimporte aus der EU.

Noch ist völlig offen, ob Trump diesen Schritt geht, deutsche Automanager etwa hoffen, Trump mit Investitionen in ihren Werken in den USA milde stimmen zu können. Klar ist aber, dass es schadet, wenn weiter ein Verhandlungsmandat fehlt. Immerhin gehört die Aufnahme von Gesprächen über Zollsenkungen zu der Vereinbarung, die EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im vergangenen Juli mit Trump getroffen hat.

Trump hat seinen Mann in Brüssel, Gordon Sondland, in der Vergangenheit schon mehrfach in Marsch gesetzt, um sich über den mangelnden Fortschritt bei den Gesprächen zu beklagen. Die Europäer, so sagte Sondland bei einem Treffen mit Bernd Lange (SPD), dem Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, im vergangenen Herbst, sollten "ihren Sicherheitsgurt anlegen": "Es wird bald ungemütlich." Für demnächst ist ein weiteres Gespräch der beiden anberaumt.

Was ist eigentlich mit dem alten TTIP-Mandat?

Ob Lange dann schon Fortschritte berichten kann, hängt auch von den Diskussionen der Handelsminister ab, die sich am Donnerstag und Freitag in Bukarest treffen. Zwar ist das für Malmström angedachte Verhandlungsmandat schmal gestrickt, zudem hat Kommissionschef Juncker immer wieder betont, dass er die französischen Befindlichkeiten bei der Landwirtschaft kenne, allein: Macrons Leute wollen auf Nummer sicher gehen.

Ihr Argwohn hat einen reellen Hintergrund, denn, das muss man wissen: die EU-Kommission hat das extrem umfassende Verhandlungsmandat für die gescheiterten Gespräche über den Freihandelsvertrag TTIP nie zurückgezogen. Theoretisch könnte Malmström jederzeit darauf zurückgreifen, wenn in den Gesprächen mit den Amerikanern Produkte auftauchen, die vom neuen Mandat nicht umfasst sind.

Ein Vorschlag, der nun gewogen wird, geht dahin, dass alte TTIP-Mandat einfach aufzuheben. Im neuen Mandat, so heißt es in der Bundesregierung, dürfe das Kürzel TTIP nicht vorkommen, zugleich müsse klargestellt werden, dass man über Agrarthemen mit den Amerikanern nicht reden werde. Bis Ende kommender Woche, so hoffen sie in Berlin, könne ein Kompromiss stehen.