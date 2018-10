Europas Probleme Auf den letzten Drücker

Vorsicht, dies ist ein optimistisches Szenario! Italien wird auch in fünf Jahren immer noch ärmer sein als vor der Finanzkrise. So sagt es der Internationale Währungsfonds (IWF) vorher: Im Jahr 2023 wird die Wirtschaftsleistung pro Kopf nach Abzug der Inflation um vier Prozent unter dem Niveau von 2007 liegen.

Eine Durststrecke mit schwerwiegenden sozialen Folgen. Und dabei ist noch kein erneuter Crash einkalkuliert, keine sprunghaft steigenden Zinsen, kein großer Krach zwischen Italiens links-rechts-populistischer Regierung und den EU-Partnern (Montag muss Rom die Budgetpläne bei der Kommission vorlegen), kein Ausscheiden aus dem Euro. Der Wohlstandsverlust könnte noch weit größer ausfallen, als die derzeitigen Prognosen zeigen.

Ähnlich viel steht für Großbritannien auf dem Spiel. Das Land hat den scharfen Rückgang der Einkommen infolge der Krise von 2008 zwar inzwischen aufgeholt; die Pro-Kopf-Einkommen liegen inzwischen leicht über dem Niveau von damals. Sollte es jedoch im März zu einem ungeordneten Ausstieg aus der EU kommen, wären Wohlstandseinbußen auf der Insel sicher. Das Londoner Finanzministerium rechnet für diesen Fall mit einem langfristigen Einkommensverlust von acht Prozent. Es könnte noch weit schlimmer kommen.

Heikle Verhandlungen stehen an, wenn sich Mittwoch und Donnerstag die EU-Spitzen zum Europäischen Rat treffen. Inzwischen sieht es zwar so aus, als ob ein Last-Minute-Abkommen mit Großbritannien zustande kommt. Sollte das aber misslingen, etwa weil ein Deal am Ende doch keine Mehrheit im britischen Parlament bekäme und die Briten entsprechend die EU im Streit verlassen, würde dies zusätzliche Unsicherheit in die ohnehin hypernervösen Finanzmärkte hineintragen - was auch Italiens Probleme verschärfen würde.

Über den Börsen herrscht(e) Ruh'

Lange Zeit haben die Finanzmärkte die Unsicherheitsfaktoren geflissentlich ignoriert. Dass in Italien seit dem Frühjahr eine populistische Regierung im Amt ist, die sich nicht groß um die EU-Haushaltsregeln zu scheren gedenkt. Dass die Brexit-Verhandlungen nicht vorankamen und selbst im Falle eines Deals keineswegs sicher ist, ob Premier Theresa May am Ende eine Mehrheit im britischen Parlament bekommt. Dass die Inflationsraten inzwischen anziehen und in den USA die Zinsen schneller steigen dürften als erwartet. Dass Währungskrisen in Argentinien und der Türkei einen Dominoeffekt unter den Schwellenländern auslösen können. Dass Donald Trumps America-first-Gedröhne in einen protektionistischen Schlagabtausch zwischen den USA und China gemündet ist - all das hat die Börsen monatelang nur am Rande interessiert. Hohe Unternehmensgewinne und ein globaler Aufschwung, der bis vor Kurzem noch schier unkaputtbar schien, überstrahlten die dunklen Wolken.

Doch in den vergangenen Wochen hat sich die Risikoeinschätzung verändert, schlechte Nachrichten werden nun nicht mehr schulterzuckend zur Kenntnis genommen, sondern heizen die Verunsicherung weiter an.

Die Aussicht auf einen ungeordneten Brexit hat daher das Potenzial, enorme Unruhe zu verbreiten. Ein chaotischer Ausstieg, wie ihn sich manch konservativer Brexiteer wünscht, würde Großbritanniens fragiler Wirtschaft enorm schaden. Denn die Insel hat ein chronisches Leistungsbilanzdefizit, ist also auf ständige Kapitalzuflüsse angewiesen - und damit auf das Vertrauen internationaler Investoren. Ein chaotischer Brexit - inklusive eines temporären Zusammenbruchs des Handels, des Kapital- und Flugverkehrs - würde die Risikoaufschläge auf britische Schulden sprunghaft ansteigen lassen. Und das wäre international spürbar. Zumal in Italien.

Kommt die Krise der Jahre 2010-2012 zurück?

Für Italien wäre ein No-Deal-Szenario sehr unangenehm. Bereits jetzt steht die römische Regierung unter verschärfter Beobachtung. Seit die Koalition, bestehend aus ausgabenfreudiger Fünf-Sterne-Bewegung und steuersenkender Lega, ihre finanzpolitischen Pläne konkretisiert hat, sind die italienischen Zinsen sprunghaft gestiegen. Inzwischen liegen sie um mehr als drei Prozentpunkte über den deutschen. Beim IWF-Weltbank-Treffen auf Bali ernteten Italiens laxe Haushaltspläne denn auch heftige Kritik, zumal von Mario Draghi, dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB).

Ein rapider Zinsanstieg würde den Schuldendienst Italiens weiter verteuern. Mit mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steht der Staat in der Kreide, vor allem bei italienischen Banken. Die Risiken, die von den Staatsschulden für die Stabilität des Bankensystems ausgehen, sind laut des jüngsten IWF-Berichts zur Finanzstabilität in Italien so groß wie in keinem anderen westlichen Land - außer in Griechenland. Im Falle einer erneuten Krise würde ein finanziell angeschlagener italienischer Staat die Banken des Landes mit sich reißen.

Die Krise der Jahre 2010-2012 wäre zurück. Mit einem wichtigen Unterschied: Dieses Mal könnte die EZB Italien wohl nicht beispringen. Einer römischen Regierung Schulden abzukaufen, die sich nicht an die europäischen Regeln zu halten gedenkt und sich in schriller Anti-EU-Rhetorik übt, das wäre wohl kaum mit EU-Recht vereinbar.

Dass Italien dann aus dem Euro aussteigen müsste, ist deshalb keine abwegige Vorstellung. Denn nur außerhalb der Währungsunion ließen sich in einer derart prekären Situation Banken mit neuem, eigenem Geld stützen. Abwertung, Inflation und heftige Schockwellen rund um den Globus inklusive.

Die Überlegungen zeigen, dass der Brexit und das Schicksal Italiens miteinander verknüpft sind. In einem Worst-Case-Szenario würden beide Länder - die zweitgrößte und die viertgrößte Volkswirtschaft der EU - ungeordnet aus dem Binnenmarkt beziehungsweise der Währungsunion ausscheiden. Die Konsequenzen wären unabsehbar. Es ist klar: Soweit darf es nicht kommen.

Die Gewinner des Durchwurstelns

Die Europäer werden deshalb beim EU-Gipfel alles daransetzen, den Weg zu einem weichen Brexit zu ebnen. Möglich, dass das gelingt. Zwar ist die Zeit knapp, nur gut fünf Monate bleiben noch bis zum Ausstieg, weitere zwei Jahre für die Übergangszeit, in der ein Nachfolgeabkommen verhandelt und ratifiziert werden soll. Üblicherweise dauern solche Prozesse viele Jahre.

Große Fragen bleiben offen. Es sieht so aus, als ob sie zunächst mit diplomatischen Kompromissformeln überdeckt und dann später gelöst werden sollen.

Nichts ist endgültig gelöst, alle Konflikte sind irgendwie vertagt - typisch Europa? EU-Kritiker werden an dieser Stelle sagen, dass ein Ende mit Schrecken besser wäre. Lasst doch den ganzen Laden auseinanderfliegen!

Wirklich? Für die Bürger, zumal für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen, wäre viel gewonnen, wenn das eingangs erwähnte optimistische Szenario Wirklichkeit würde. Es verspricht keine Wunder, aber immerhin keinen Absturz ins Ungewisse. Voraussetzung dafür ist, dass Großbritannien und die EU Partner bleiben, dass Italien sich auch unter der neuen Regierung irgendwie weiter durchwurstelt - dass Konflikte unter Kontrolle bleiben, offener Streit und Eskalation vermieden werden.

Übrigens ist dies durchaus im deutschen Interesse. Im optimistischen Szenario, das der Mittelfristprognose des IWF zugrunde liegt, wären die Deutschen im Jahr 2023 im Schnitt um 21 Prozent wohlhabender als 2007. Wir wären die größten Gewinner des Durchwurstelns.