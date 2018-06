Zehn Jahre danach Die richtigen Lehren aus der Finanzkrise

Notenbanker und Privatbanker hatten sich nördlich von New York für ein Wochenende zurückgezogen, um der Frage nachzugehen: Was haben die bisherigen Regulierungen gebracht? Ihr Ergebnis: Die Finanzkrise von 2008 kann sich so nicht wiederholen. Das war vor fünf Jahren.

Leider ist das eigentlich eine Binse. "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt ihre Lehren", hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker kurz nach dem einschneidenden Ereignis Mauerfall 1990 formuliert.

Wenn ich mir die aktuellen Diskussionen über die Regulierung der Finanzmärkte allerdings anschaue, dann scheint mir: Vielen Akteure reicht die Versicherung, die Krise werde sich so nicht wiederholen. Nach den Lehren wird ungern gefragt.

Beim Lernen über die Finanzkrise würde ich zwei Bereiche unterscheiden:

Erstens : Haben wir politische Regeln geschaffen, die folgenreiche Pleiten von Banken wirksam verhindern oder zumindest einhegen? Plastischer formuliert: Muss ich mir Sorgen vor einer neuen großen Finanzkrise machen? Vor dem Verlust von viel Geld? Dem Job? Oder gar meiner Rente?

: Haben wir politische Regeln geschaffen, die folgenreiche Pleiten von Banken wirksam verhindern oder zumindest einhegen? Plastischer formuliert: Muss ich mir Sorgen vor einer neuen großen Finanzkrise machen? Vor dem Verlust von viel Geld? Dem Job? Oder gar meiner Rente? Zweitens: Haben wir unser Banksystem und die Kapitalmärkte so eingerichtet, dass es für die Kunden mehr Nutzen stiftet und weniger Risiken? Dahinter steht die Frage: Wie sollte ich eigentlich in Zukunft mein Geld anlegen? Schließlich gibt es nur am Kapitalmarkt vernünftige Renditen - aber der scheint doch so unsicher.

Zu beiden Themen haben sich diese Woche Experten in Hamburg vor illustrem Publikum gestritten, Anlass war die Internationalen Konferenz zu Finanzdienstleistungen. Konkret diskutierten politische Cracks wie der grüne Finanzmarktexperte und Europaabgeordnete Sven Giegold mit Brancheninsidern wie dem Derivateverband-Chef Henning Bergmann und dem Hamburg-Oxforder Finanzjuristen Georg Ringe.

Kein Alarm, auch keine Entwarnung

Wobei: Streit ist eigentlich nicht das richtige Wort. Die Kombattanden waren sich nämlich an der zentralen Stelle einig: Die Finanzmärkte seien zwar sicherer geworden, aber die richtig großen Risiken noch nicht ausreichend begrenzt. Kein Alarm also. Aber auch keine Entwarnung. Denn immer noch fehlt es den Banken an Eigenkapital, das im Krisenfall eingesetzt werden kann und das Risiko von Exzessen mindert.

Dass inzwischen Regeln zur schnelleren Abwicklung einer Großbank existieren, ist vernünftig. Schließlich haben Aufsichtsbehörden und Politiker im Zweifel nur ein Wochenende Zeit, um im Fall einer Krise einzugreifen. Aber was ist mit der internationalen Verflechtung einer europäischen Großbank? Und wer glaubt wirklich, dass die deutsche Finanzaufsicht im Zweifel die Deutsche Bank dichtmachen würde? Und von den Aufsichtsräten sei in großen Krisen auch nichts zu erwarten, so Georg Ringe.

Eine neue Form von Finanzkrise droht also weiterhin.

In Hamburg wurde über den besten Weg zu mehr Schutz diskutiert. Alle Streitenden wollten bessere und effektivere Regulierung sowie ein konsequenteres Durchgreifen. Selbst der Geschäftsführer des Derivateverbandes dachte so. Nur von "Deregulierung", dem Zauberwort vor der Finanzkrise, war nicht die Rede. Auch ein gutes Zeichen.

Die Frage war eher: Reicht es, von den Banken noch einmal deutlich mehr Eigenkapital zu verlangen sowie harte Grundregeln und harte Sanktionen festzulegen? Oder brauchen wir detailliertere Marktregeln,

die Kreditnehmern einfachere und preiswertere Verträge ermöglichen, damit sie künftig Restschuldversicherungen vermeiden können und nicht zu hohe Zinsen zahlen müssen - und zudem

den Anlegern einen Rahmen geben, damit sie mit Ruhe und möglichst großer Sicherheit wenigstens einen Teil ihres Geldes weltweit in Aktienmärkten anlegen können - weltweit?

Auch was die Sparer tun sollten, darüber herrschte in Hamburg weitgehend Einigkeit: "Fragen Sie fünf Experten, und Sie bekommen fünfmal die gleiche Auskunft: Für Kleinanleger sind heute ETF die Antwort", forderte der Mannheimer Finanzmarktprofessor Martin Weber das Podium heraus. Und erntete keinen Widerspruch.

Nüchternheit ist in Geldanlagedingen ein hohes Gut

Wichtig ist zehn Jahre nach Ausbruch der großen Krise nicht mehr eine möglichst differenzierte Geldanlage, sondern eine möglichst breite Streuung der Risiken. Und an die Stelle des Superschnäppchens als Renditeknüller sollte für den Normalbürger die Auswahl einer kostengünstigen, wartungsarmen und immer noch renditeträchtigen Anlage treten, bei der er sich anschließend nicht um die Details kümmern muss.

Verbraucher, die sich heute schon so verhalten, verhalten sich klug. Die Chancen bleiben, das Potenzial für finanziellen Schaden ist bei einer solchen Strategie hingegen deutlich reduziert.

Wartungsarme Produkte hatten übrigens früher vor allem die Versicherer im Angebot, aber die haben sich mit den zu hohen Kosten und Vertriebsexzessen der vergangenen 20 Jahre selbst an den Rand manövriert. Grünen-Politiker Giegold brachte es auf den Punkt: "Wieso können die Schweden ihre Bevölkerung für die Altersvorsorge am Kapitalmarkt teilhaben lassen - mit Kosten von 0,1 Prozent im Jahr, und in Deutschland sollen die Kunden zwei Prozent bezahlen?"

Bei den Anlageformen, die Experten für Normalbürger als geeignet ansehen, fehlt aber natürlich der Überschwang und damit einer der Motivationen für eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema Geld: Ohne das Versprechen auf das ultimative Schnäppchen, ohne das Versprechen, mit wenig Arbeit reich werden zu können, werden Geldanlage und Kredite zu einer ziemlich nüchternen Angelegenheit.

Vielleicht ist das eine der eigentlichen Lehren aus der Finanzkrise: Nüchternheit ist in Geldanlagedingen ein hohes Gut. Sie sorgt für langfristige und risikoarme Entscheidungen.

Und schafft damit Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben: nämlich Freunde und Familie.