Gift im Ei Agrarminister vermutet Kriminelle hinter Eierskandal

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) sieht hinter dem Eierskandal kriminelle Machenschaften. Was geschehen sei, "das ist kriminell, ganz klar", sagte der Politiker in der ARD. Neben zehn Millionen Eiern aus den Niederlanden sind in Deutschland 16 Millionen belastete Eier aus Niedersachsen zurückgerufen worden und müssen vernichtet werden. Inzwischen ermitteln neben den Behörden in Belgien und den Niederlanden auch in Deutschland Staatsanwälte.

Schmidt erneuerte seine Vorwürfe gegen die belgischen Behörden, die von der Belastung der Eier schon früh gewusst hatten. "Das ist nicht im Sinne des Schnellwarnsystems, im Juni Bescheid zu wissen, und uns dann Ende Juli zu informieren." Nun sollen deutsche Verbindungsbeamte in die Niederlande und nach Belgien entsandt werden und für mehr Transparenz sorgen.

In den Verkaufsregalen sollten sich laut Schmidt keine belasteten Eier mehr befinden. "Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit kann man dieses ausschließen", sagte er. Jetzt müsse geprüft werden, was mit verarbeiteten belasteten Eiern geschehen sei. In Niedersachsen wurden erste Proben aus Verarbeitungsbetrieben untersucht, etwa aus Nudeln und Backwaren. Dabei gab es keine Beanstandungen.

Der niedersächsische Agrarminister Christian Meyer (Grüne) warf Schmidt vor, er wolle in Deutschland das Vorgehen in dem Skandal nicht koordinieren. "Das bedauere ich sehr." Meyer forderte, die von dem giftigen Fipronil ausgehenden Gesundheitsgefahren nicht herunterzuspielen. In den niedersächsischen Eiern seien Spurwerte gefunden worden, die in den Niederlanden als Gefahr für Kinder angesehen würden. "Nach unseren Berechnungen bei niedersächsischen Eiern ist man schon beim Konsum von zwei Eiern am Tag bei Kindern deutlich über den Warnwerten der EU."