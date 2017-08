Lebensmittelskandal Mindestens 28 Millionen Fipronil-Eier nach Deutschland geliefert

Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier hat in Deutschland wohl ein deutlich größeres Ausmaß als bislang angenommen. 28,1 Millionen möglicherweise mit dem Insektizid verseuchten Eier sind allein nach Niedersachen geliefert worden, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung".

In den vergangenen Tagen hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium lediglich von rund 10,7 Millionen Eiern gesprochen, die aus den Niederlanden nach Deutschland geliefert worden seien und mit Fipronil belastet seien könnten.

Die Zeitung beruft sich auf eine Auswertung des niedersächsischen Agrarministeriums auf Basis der Daten im EU-Schnellwarnsystem. "Rückrufe zu allen diesen Chargen sind erfolgt", teilte das Ministerium mit. Aus dem Bundesland seien wiederum knapp 17 Millionen Fipronil-Eier nach außerhalb geliefert worden. Das umfasse sowohl Chargen aus Verdachtsbetrieben in den Niederlanden als auch aus den insgesamt vier Legehennenbetrieben in dem Bundesland, in denen Fipronil nachgewiesen worden sei.

Der grüne Agrarminister Niedersachsens, Christian Meyer, spricht von einer erschreckend hohen Zahl und wirft der Bundesregierung vor, selbst zu wenig über das Ausmaß des Skandals aufgeklärt zu haben. "Die Zahlen stammen aus dem EU-Schnellwarnsystem. Da hätte der Bund auch selbst reinschauen können", sagte Meyer der Zeitung.

Insgesamt hat der Fipronil-Skandal bislang zwölf europäische Länder erreicht. Besonders stark betroffen sind Belgien, die Niederlande und Deutschland.