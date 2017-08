Eierskandal Razzien in den Niederlanden und Belgien

Wegen des Fipronil-Skandals haben niederländische und belgische Fahnder Häuser und Büros durchsucht. In beiden Ländern liefen wegen mit dem Insektengift belasteter Eier derzeit Durchsuchungen, teilten die Staatsanwaltschaft im belgischen Antwerpen sowie die niederländische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Es handele es sich um eine gemeinsame Aktion der Behörden.

Ein Sprecher der niederländischen Staatsanwaltschaft wollte keine Angaben darüber machen, wo die Razzien geanau stattfanden. Die Staatsanwaltschaft arbeite eng mit der Behörde für Lebensmittelsicherheit (NVWA) zusammen.

Die Untersuchung des Skandals war in Belgien bereits Anfang Juni aufgenommen worden. Dort hatte der Skandal um Millionen mit dem Gift belastete Eier nach bisherigen Erkenntnissen seinen Ursprung. Die anderen EU-Länder wurden dem Bundeslandwirtschaftsministerium zufolge erst ab dem 20. Juli informiert.

Offenbar wurde verbotenerweise ein für die Nutztierhaltung zugelassenes, rein pflanzliches Desinfektionsmittel mit dem für die Nutztierhaltung verbotenen Fipronil gemischt. Dieses Mittel wurde auch in Ställen in den Niederlanden und in einigen Fällen auch in Deutschland eingesetzt. Millionen der belasteten Eier aus den Niederlanden wurden nach Deutschland verkauft.