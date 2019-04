Nachdem in den USA mehrere Babys durch Unfälle mit Wiegen der Firma Fisher-Price gestorben sind, warnt die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC gemeinsam mit dem Hersteller vor einer falschen Nutzung des Produkts.

Es habe seit 2015 in zehn Fällen Berichte gegeben, dass Babys gestorben seien, nachdem sie sich in der Schale selbstständig vom Rücken auf den Bauch umgedreht hätten, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Die bei den Unfällen zu Tode gekommenen Babys seien alle älter als drei Monate und nicht mit den vorhandenen Gurten angeschnallt gewesen.

Bei dem Produkt, vor dessen unsachgemäßer Nutzung nun gewarnt wird, handelt es sich um eine Wiege mit der Bezeichnung "Rock'n Play". Das Möbel besteht aus einer stoffbezogenen Schale, die auf einem Gestänge mit Schaukelfunktion montiert ist.

"Todesfälle kommen immer wieder vor", schreibt die CPSC. Daher forderten die Behörde und Fisher-Price Verbraucher auf, die Wiege nicht mehr zu nutzen, wenn ein Baby älter als drei Monate ist oder sich bereits selbst drehen kann.

Darüber hinaus appellierten die Behörde und der Hersteller an Verbraucher, die Schlafplätze von Babys nicht mit zusätzlichen Decken, Kissen oder Plüschtieren auszustatten. Babys drohe Erstickungsgefahr, wenn sie ihr Gesicht in Stoffe hineindrehen, weil sie sich aus einer solchen Position oft nicht selbst befreien können.

Die "Rock'n Play"-Wiege lässt sich über verschiedene Anbieter aus den USA nach Deutschland importieren. Vergleichbare Modelle werden auch in Deutschland angeboten.