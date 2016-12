Energie Niedrige Gaspreise kommen endlich beim Verbraucher an

Die Einkaufspreise für Gas sind seit Jahren im freien Fall, 2016 hatten auch die Verbraucher etwas davon: Um 94 Euro seien die Beschaffungskosten für 20.000 Kilowattstunden Gas im Vergleich zum Vorjahr gefallen, heißt es in einer Studie des Hamburger Forschungsbüros Energycomment im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion. Immerhin 70 Euro davon seien an die Kunden weitergegeben worden.

Im Vergleich zu vergangenen Jahren ist das eine gute Ausbeute. So seien 2014 die Kosten für die Gasbeschaffung um 104 Euro gefallen, die Kosten für private Haushalte aber nur um 20 Euro, schreibt Energycomment. 2015 lief es für die Kunden besser: Der Großhandel sparte weitere 34 Euro ein und gab 28 Euro davon an die Verbraucher weiter.

Insgesamt sieht Energycomment noch viel Luft für Preisnachlässe. Allein in den vergangenen drei Jahren hätten die gut 19,3 Millionen Verbraucher insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Euro zu viel gezahlt, heißt es in der Studie. "Die stark gesunkenen Einkaufspreise beim Gas sind immer noch nicht gänzlich bei den privaten Haushalten angekommen", sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Bärbel Höhn.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft indes hat in der Vergangenheit mehrfach mitgeteilt, dass der Endkundenpreis für Gas nur zu etwas mehr als der Hälfte von den Beschaffungskosten abhänge.

Privathaushalte zahlen am meisten drauf

Erdgas ist mit Abstand der wichtigste Energieträger für Raumwärme in Deutschland. Fast jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit diesem Rohstoff betrieben. Die Beschaffungskosten der deutschen Gasimporteure und Gashändler haben sich seit 2012 knapp halbiert; 2016 fielen sie zweitweise unter 1,2 Cent pro Kilowattstunde, so tief wie zuletzt vor zehn Jahren.

Hauptursache des Preisverfalls sind eine Reihe technologischer Fortschritte: Horizontale Bohrungen und das sogenannte Fracking machen die Förderung von Gas in Permafrostböden sowie dichten Ton- und Schieferschichten erschwinglich. Die Verflüssigung von Gas zu sogenanntem Liquified Natural Gas (LNG) ermöglicht es zudem, den Rohstoff in großen Mengen per Tanker zu transportieren.

Im Vergleich zu den privaten Haushalten haben die Gaspreise für Importeure und Industriekunden in den letzten Jahren weit stärker nachgegeben. Laut Statistischem Bundesamt gingen die Kosten in der Industrie seit Januar 2012 um rund ein Viertel zurück; bei privaten Haushalten waren es nur gut drei Prozent.