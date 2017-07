Gebühren bei Girokonten Verbraucherschützer kritisieren komplizierte Kontomodelle

Überweisung, Geldabheben, Negativzinsen: Die Verbraucherzentralen haben Banken und Sparkassen vor zweifelhaften neuen Gebühren gewarnt. "In der Branche gibt es hierbei verbreitet einen Wildwuchs", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Nachrichtenagentur dpa.

Wegen zweifelhafter Konditionen klagen Verbraucherzentralen derzeit gegen mehrere Institute. Grundsätzlich gelte zwar: "Weder in der Kneipe gibt es Freibier, noch kann man von Banken erwarten, dass sie ihre wichtigen Finanzdienstleistungen kostenlos zur Verfügung stellen." Digitalisierung, Datenschutz oder Risikovorsorge bei Banken und Sparkassen hätten ihren Preis - nötig seien aber einfache und nachvollziehbare Angebote. "Ich glaube, dass es im Eigeninteresse von Instituten ist, nicht Verbraucher preislich zu verwirren", sagte Müller.

Dabei hätten viele Institute Kunden über Jahre zu einer Kostenlos-Kultur etwa rund ums Girokonto erzogen, weil sie sich Wettbewerbsvorteile davon versprochen hätten. Nun würden auf teilweise intransparente Art Zusatzgebühren erhoben. Dabei schöpfen die Banken inzwischen verschiedene Möglichkeiten aus, um mehr Geld für ihre Dienstleistungen zu verlangen:

Besonders beliebt sind neue Gebühren für das Girokonto . Damit die Gebührenerhöhungen nicht so auffallen, haben sich viele Banken und Sparkassen ein teilweise kompliziertes System aus verschiedenen Kontomodellen einfallen lassen: vom Premiumkonto mit allen Extras und hoher Grundgebühr bis zum Billigkonto ohne Grundgebühr, bei dem der Kunde aber für jede Überweisung extra zahlen muss. Bei manchen Banken kosten dann sogar Papierüberweisungen extra, andere Banken entschieden sich dafür, die Girocard, früher EC-Karte, nicht mehr kostenfrei zu einem Girokonto anzubieten.

. Damit die Gebührenerhöhungen nicht so auffallen, haben sich viele Banken und Sparkassen ein teilweise kompliziertes System aus verschiedenen Kontomodellen einfallen lassen: vom Premiumkonto mit allen Extras und hoher Grundgebühr bis zum Billigkonto ohne Grundgebühr, bei dem der Kunde aber für jede Überweisung extra zahlen muss. Bei manchen Banken kosten dann sogar Papierüberweisungen extra, andere Banken entschieden sich dafür, die Girocard, früher EC-Karte, nicht mehr kostenfrei zu einem Girokonto anzubieten. Einige regionale Banken haben auch Gebühren für das Geldabheben eingeführt. Inzwischen verlangen rund 40 der rund 400 deutschen Sparkassen in bestimmten Kontomodellen Gebühren fürs Geldabheben am Automaten. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken sind es sogar rund 150 Institute, die unter bestimmten Bedingungen Geld fürs Abheben verlangen. Dies betrifft bisher aber vor allem kleinere Banken in ländlichen Regionen.

eingeführt. Inzwischen verlangen rund 40 der rund 400 deutschen Sparkassen in bestimmten Kontomodellen Gebühren fürs Geldabheben am Automaten. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken sind es sogar rund 150 Institute, die unter bestimmten Bedingungen Geld fürs Abheben verlangen. Dies betrifft bisher aber vor allem kleinere Banken in ländlichen Regionen. Privatkunden bekommen zunehmend auch die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu spüren. Die EZB nimmt Zinsen von derzeit 0,4 Prozent, wenn Banken über Nacht Geld bei ihr parken - und die Banken geben diesen Strafzins mittlerweile teilweise weiter. Laut einer Erhebung des Vergleichsportals Verivox verlangen mittlerweile bundesweit 13 Institute Negativzinsen von bestimmten Privatkunden - allesamt genossenschaftliche Volks- und Raiffeisenbanken. Dabei geht es in der Regel um Zinsen zwischen minus 0,3 und minus 0,5 Prozent pro Jahr, die bei höheren Summen auf Tagesgeldkonten fällig werden, oft 500.000 Euro oder mehr. Teilweise langen die Banken aber auch schon ab Einlagen von 100.000 Euro zu.

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Klaus Müller, rät den Banken dazu sich an den Telekommunikationsunternehmen ein Vorbild zu nehmen. Diese Branche habe nämlich nach vielem Experimentieren festgestellt, dass einfache Preismodelle am meisten überzeugten. "Unser Appell an die Banken und Sparkassen ist: nicht kreative neue Gebühren, sondern einfache, fair bepreiste Konten anbieten."