Bezahlung von Frauen Gehaltslücke klafft nur in Teilen Deutschlands

Frauen verdienen für die gleiche Arbeit weniger als Männer: Dieses als Gender Pay Gap bekannte Phänomen sorgt seit Jahren für Diskussionen. In Deutschland gibt es dabei jedoch offenbar erhebliche regionale Unterschiede. Das zeige eine aktuell laufende Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), berichtet die "Welt". Sie soll erst im Herbst veröffentlicht werden.

Nach den ausgewerteten Daten der Bundesagentur für Arbeit, der das Institut angegliedert ist, gibt es sogar Regionen, in denen Frauen mehr verdienen als Männer. Das liege weniger am Gehalt der Frauen, das in verschiedenen Regionen annähernd gleich sei. Vielmehr unterschieden sich die Einkommen der Männer stark.

"Es scheint so zu sein, dass die Verfügbarkeit bestimmter Jobs für Männer in einer Region entscheidend ist dafür, wie der Gender Pay Gap dort ausfällt", sagte Michaela Fuchs vom IAB Sachsen-Anhalt-Thüringen, das die Studie durchführt, der Zeitung. "Wo die Männer weniger verdienen, besteht tendenziell ein Pay Gap zugunsten der Frauen. Wo Männer mehr verdienen, sehen wir eher einen Pay Gap zugunsten der Männer."

So sei die Gehaltlücke zugunsten der Männer nirgendwo höher als im bayerischen Dingolfing-Landau. 38 Prozent verdiene ein Mann dort im Schnitt mehr als eine Frau, berichtete das Blatt.

Die höchste Lücke zugunsten der Frauen habe das brandenburgische Cottbus: 17 Prozent verdiene eine Frau dort im Schnitt mehr. Aber die Frauen in beiden Regionen verdienten etwa gleich viel: 2791 beziehungsweise 2814 Euro. Was sich unterscheide, sei das Durchschnittseinkommen der Männer: 4531 zu 2398 Euro.