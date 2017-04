Geldabheben, Überweisungen, EC-Karten Kontogebühren? Ja, bitte!

"Abzocke", "Schock", "Gebühren-Hammer": Wenn es ums Girokonto geht, verstehen die Deutschen keinen Spaß. Seit durch die Medien ging, dass einige Sparkassen und Volksbanken mittlerweile bei bestimmten Kontomodellen Geld fürs Abheben am Automaten verlangen, herrscht allseits helle Aufregung. "Sparkassen schaffen die kostenlose Bargeldversorgung ab", tönte das Finanzportal biallo.de, das den vermeintlichen Skandal vor zwei Wochen aufdeckte.

Wohlgemerkt: Es ging um Beträge wie die 29 Cent, die zum Beispiel die Sparkasse Erding-Dorfen abbucht, wenn Kunden mit einem bestimmten Kontomodell sich mehr als viermal im Monat Geld am Automaten ziehen.

Nun kann man darüber streiten, ob ein gesondertes Entgelt fürs Geldabheben besonders geschickt ist, wenn man Kunden behalten will. Aber skandalös ist es sicher nicht.

Ob Geldautomaten, Überweisungen oder EC-Karten: Die Dienstleistungen, die Banken und Sparkassen rund um Girokonten anbieten, verursachen Kosten. Für die Kreissparkasse Düsseldorf zum Beispiel sind es laut "Handelsblatt" pro Geldautomat etwa 13.000 Euro im Jahr.

Viele Jahre lang wurden solche Kosten durch Gewinne aus anderen Bereichen quersubventioniert. Das Girokonto galt als sakrosankt. Während Sparkassen und die meisten Volksbanken immerhin noch eine monatliche Grundgebühr dafür verlangten, boten viele andere Banken die Konten komplett gratis an - und legten für jeden neuen Kunden sogar noch ordentlich Begrüßungsgeld drauf.

Ärgerlich, aber seriös

Dass diese Zeiten langsam zu Ende gehen, ist offensichtlich. Zwar gibt es immer noch ein paar Anbieter, die auf Null-Euro-Konten setzen. Doch die Auswahl ist erheblich geschrumpft (mehr dazu erfahren Sie hier). Das liegt vor allem an den extremen Niedrigzinsen, die den Banken das Geldverdienen erschweren und sie zum Sparen zwingen. Doch es gibt auch so etwas wie ein Umdenken in der Branche: Sie will die Kostenlos-Kultur loswerden.

Für die Kunden ist das zunächst ärgerlich. Doch tatsächlich ist es seriös, wenn die Banken für etwas Geld verlangen, das ihnen Kosten verursacht. Und sicher besser, als die Girokonten auf Dauer zu subventionieren.

So seltsam das klingen mag: Es ist gerade in Deutschland sehr schwierig, mit klassischem Bankgeschäft - also dem Verleihen und Verwahren von Geld - dauerhaft ordentliche Gewinne zu erwirtschaften. Rund 2000 Kreditinstitute gibt es in der Bundesrepublik. In kaum einem anderen Land ist die Konkurrenz so groß - und in kaum einem anderen Land sind die die Gebühren für klassische Bankdienstleistungen rund ums Konto so niedrig.

Stattdessen haben die Banken und Sparkassen hierzulande ihr Geld stets anders verdient - und zwar leider nicht gerade seriöser:

Einige von ihnen wollten in der ganz großen Finanzwelt mitspielten, verzockten sich mit komplizierten Wertpapieren, die sie oft selbst nicht verstanden und mussten am Ende vom Staat gerettet werden.

Und fast alle verkauften ihren Kunden Versicherungen und Fonds, die oft zwar wenig Rendite für die Anleger, dafür aber immer hohe Provisionen für die Banken brachten. Eine Praxis, die sich durch verschärfte Regeln der Aufsichtsbehörden bis heute nur geringfügig verbessert hat. Schließlich liest sich kaum jemand jedes Detail seitenlanger Beratungsprotokolle durch.

Hier liegt der triftigere Grund für die Kunden, sich aufzuregen. Oder überspitzt gesagt: Wer sich jetzt über die Gebühren fürs Girokonto ärgert, sollte sich fragen, ob es ihm wirklich lieber wäre, stattdessen weiter bei der Altersvorsorge über den Tisch gezogen zu werden.

Dieses Argument zieht natürlich nur, wenn die Banken und Sparkassen sich in Zukunft tatsächlich ehrlicher machen. Wenn sie also nicht mehr für den Verkauf oft schlechter Provisionsprodukte Geld verlangen, sondern nur noch für Dienstleistungen, die es auch wert sind. Und wenn sie dies dann auch transparent kommunizieren, statt die Kosten für die Kunden in komplizierten Kontomodellen zu verstecken.

Zugegeben: Davon ist die deutsche Finanzbranche noch weit entfernt. Aber die Gebühren rund ums Konto könnten ein Anfang sein auf einem Weg zu mehr Ehrlichkeit und Transparenz.