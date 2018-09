Historisches Wertpapier Goethe-Aktie wird versteigert

Ein historisches Wertpapier mit der Unterschrift von Johann Wolfgang von Goethe soll in Würzburg versteigert werden. Der berühmte Dichter hatte den Bergwerks-Anteil als Mitglied eines dreiköpfigen Beratergremiums im Jahre 1795 erworben.

Der Literat war zu der Zeit beim Herzog als Beamter beschäftigt und wollte unter anderem den Kupfer- und Silberbergbau in Thüringen wiederbeleben. Das Mindestgebot für diesen sogenannten Goethe-Kux, von denen es weltweit wahrscheinlich nur noch ein gutes Dutzend gibt, liegt dem Historischen Wertpapierhaus zufolge bei 20.000 Euro.

Auch älteste deutsche Aktie im Angebot

Zudem wird am Samstag auch die älteste deutsche Aktie an den Meistbietenden versteigert. Sie wurde im April 1754 in Emden ausgegeben und sollte Expeditionen finanzieren, mit denen kostbare Güter wie Seide, Perlen oder Gewürze aus dem fernen Asien nach Deutschland gebracht werden sollten. Sammler, die diese Aktie der Preussisch Bengalischen Compagnie haben wollen, müssen mindestens 15.000 Euro bieten.

Die Anleihen haben, wie fast alle historischen Wertpapiere, an der Börse keinen Wert mehr; bei Sammlern sind sie dagegen heiß begehrt. Deutschlandweit gibt es jedes Jahr fünf große Versteigerungen von historischen Wertpapieren. Würzburg gilt mittlerweile als das Zentrum für Historische-Wertpapier-Auktionen.