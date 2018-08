Zum 1. September EU macht Schluss mit Halogenlampen

Am 1. September tritt die letzte Stufe der EU-Lampenverordnung in Kraft. Ab dann ist in allen 28 EU-Staaten die Produktion besonders energiehungriger Halogenlampen verboten.

Betroffen sind vor allem die meist birnen- und kerzenförmigen Leuchten der Energieklasse D mit ungebündeltem Licht. Stattdessen werden künftig hauptsächlich Energiesparlampen und LEDs in den Handel gelangen. Dadurch soll der EU-Kommission zufolge jährlich so viel Strom gespart werden, wie Portugal in einem Jahr verbraucht.

Ausnahmen wird es etwa für platte Spotlampen, wie sie bei Deckenstrahlern genutzt werden, und für Halogenlampen in Schreibtischlampen oder Flutlichtern geben. Restbestände dürfen auch über September hinaus noch verkauft werden.

Teure Anschaffung amortisiert sich

Hintergrund des schrittweisen Auslaufens der Halogenlampe ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie der EU. Sie legt Anforderungen an die Energieeffizienz von Produkten fest. Eigentlich hätten die Halogenlampen schon 2016 vom Markt verschwinden sollen. Damals entschieden sich die EU-Staaten jedoch für eine Fristverlängerung. Seit 2012 sind in der EU konventionelle Glühlampen verboten.

Bei der Glühlampe wurden nur etwa fünf Prozent der aufgenommenen Energie in Licht umgewandelt. Der Verbrauch einer Halogenlampe ist der EU-Kommission von 2015 zufolge immer noch fünf mal höher als der einer LED.

Noch sind LEDs in der Anschaffung zwar meist etwas teurer als Halogenlampen. Die Mehrkosten sind allerdings ziemlich schnell wieder reingeholt. Laut EU-Kommission kann es schon nach einem Jahr so weit sein. Der BUND rechnet vor, dass eine Halogenlampe inklusive Anschaffungskosten bei täglicher Brenndauer von drei Stunden über zehn Jahre hinweg Kosten von rund 160 Euro verursacht. Bei einer LED sind es gerade mal bei 28 Euro.

Seit der Novellierung 2009 geht es bei der Ökodesign-Richtlinie zudem um Produkte, die den Energieverbrauch beeinflussen, etwa Duschköpfe oder Fenster. Der Stromverbrauch der Privathaushalte soll so gesenkt und stromsparenden Geräten zum Durchbruch verholfen werden.

