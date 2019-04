Stärkster Anstieg seit 2007 Erdarbeiten und Maurerpreise treiben Baukosten in die Höhe

Nicht nur die Preise für Bestandsimmobilien steigen in Deutschland immer weiter, auch die Kosten für Neubauten ziehen weiter ungebremst an. Für den herkömmlichen Neubau von Wohngebäuden mussten im Februar laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 4,8 Prozent mehr ausgegeben werden, als ein Jahr zuvor. Einen noch stärkeren Anstieg hatte es zuletzt im Jahr 2007 gegeben.

Besonders stark sind die Preise für Erdarbeiten (+7,4 Prozent) und Maurerarbeiten (+6,0 Prozent) gestiegen. Im Innenausbau langten die Elektriker (+5,6 Prozent) besonders kräftig zu. Hintergrund ist die gute Auslastung der Betriebe. Im Straßenbau stiegen die Preise in der Jahresfrist noch stärker um 7,5 Prozent.

Während viele private Bauherren und Hausbesitzer unter den hohen Kosten für Bauarbeiten und Handwerker ächzen, hat der Boom der Baubranche auch eine positive Seite: Er stabilisiert die gesamtwirtschaftliche Lage. Aus der verarbeitenden Industrie und insbesondere der Exportbranche kommen derzeit vor allem Krisensignale.

Der Bauboom dämpft Sorgen vor einer Rezession in Deutschland. Das zeigen auch aktuelle Daten des Bundeswirtschaftsministeriums. Insgesamt hat die Produktion in Deutschland so etwa im Februar etwas angezogen, um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Die klassische Industrie schrumpfte sogar um 0,2 Prozent. Das wurde allerdings ausgeglichen durch die positive Entwicklung am Bau, von der hohen Nachfrage nach Wohnungen, verstärkten öffentlichen Investitionen und niedrigen Zinsen: Hier gab es ein Produktionsplus von 6,8 Prozent. "Das Baugewerbe befindet sich weiter in der Hochkonjunktur", teilte das Ministerium mit.