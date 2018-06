Hausratversicherungen Das Geschäft mit der Angst

Der Einbrecher steht im Dunkeln vorm Fenster und versucht, mit der Brechstange ins Haus zu kommen. So sieht das Bild aus, mit dem viele Versicherer für Hausratversicherungen werben.

Der Schreck wird immer noch groß sein, lautet die Botschaft. Aber der finanzielle Verlust bleibt klein, solange Sie nur versichert sind. Immerhin Zweidrittel aller deutschen Haushalte haben heute eine Hausratversicherung.

Die Angst-Kampagne hat gut funktioniert und sie war ja auch nicht ganz unberechtigt. Von 1995 bis 2005 hatte sich die Zahl der Wohnungseinbrüche von jährlich 210.000 schon einmal fast halbiert. In den zehn Jahren darauf nahm die Zahl der Einbrüche aber Jahr für Jahr wieder zu - und damit auch der Schaden, für den die Versicherer aufkamen.

Zahl der Einbruchdiebstähle geht zurück

Im Jahr 2015 weist die polizeiliche Kriminalitätsstatistik bundesweit 167.000 Einbruchdiebstähle aus und 530 Millionen Euro überwiesen die Unternehmen an ihre Versicherten. Einbrüche waren in diesem Jahr der größte Einzelposten bei der Auszahlung und machten mehr als ein Drittel der Gesamtsumme aus.

Die Polizei verstärkte daraufhin den Kampf gegen Einbruchdiebstahl. Offenbar mit Erfolg: Seit 2015 hat sich der Trend gedreht. Die Zahl der Einbrüche nahm in den vergangenen Jahren deutlich ab. 2017 gab es bundesweit nur noch 116.000 Einbrüche, ein Drittel weniger als zwei Jahre zuvor.

Schä­den je Gefahr Anzahl Schäden in Tausend Leistungen in Mio. Euro Schadendurchschnitt in Euro 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Feuer* 330 280 250 380 360 360 1150 1295 1411 Einbruchdiebstahl* 410 420 390 620 690 590 1526 1622 1541 Leitungswasser* 190 170 180 230 230 240 1243 1283 1372 Sturm/Hagel* 100 140 60 50 50 40 546 346 740 Glas* 40 50 50 20 20 20 361 352 423 Elementar*,** 30 10 30 80 10 70 3.035 1.822 2.844 Verbundene Hausratversicherung (VHV) gesamt* 1113 1100 989 1407 1394 1373 1264 1268 1388 * Schät­zung auf Grund von Teil­be­stän­den (mit der Genau­ig­keit gerun­det auf 10.000 Stück bzw. 10 Mio. EUR)

** Ver­si­chert sind die Gefah­ren Über­schwem­mung (Aus­ufe­rung und Star­kre­gen), Rück­stau, Erd­be­ben, Erd­sen­kung, Erd­rutsch, Schnee­druck, Lawi­nen und Vul­kan­aus­bruch.

Quelle: GDV

Auch der GDV, der Lobbyarm der deutschen Versicherer, freut sich, dass die Zahl der Einbrüche zurückgeht. Schließlich sparen weniger Einbrüche den Versicherern jede Menge Kosten. Einmal die Kosten für Schäden, die sie den Kunden direkt ersetzen.

Jenseits der Auszahlung fallen für jeden Einbruch auch administrative Kosten beim Versicherer an. Außerdem machen die Versicherer Werbung und im Geschäft mit Hausratversicherungen einen ordentlichen Gewinn. So werden nur knapp 50 Prozent der Beitragseinnahmen tatsächlich wieder an die Kunden für Schäden ausgezahlt.

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Der Verbraucher-Ratgeber ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Und genau dieser Gewinn müsste seit 2015 für die engagierten Versicherer richtig stark gestiegen sein. Während nämlich die wichtige Zahl der Einbruchschäden deutlich zurückgegangen ist, sind die Prämien im Schnitt gestiegen. Die Versicherer kassieren Jahr für Jahr drei Milliarden Euro Prämien für die Hausratversicherung.

Bereits für die Jahre von 2015 auf 2016 weist die Statistik des GDV 100 Millionen Euro weniger Einbruchsschäden aus. Für 2017 berichtet der GDV sogar von bezahlten Gesamtschäden für Einbrüche, die nur noch bei 360 Millionen Euro gelegen hätten.

Weniger Schäden, etwas höhere Einnahmen - da freut sich der Versicherungsvorstand.

Raum für niedrigere Preise

Bei meiner Nachfrage diese Woche, wie hoch denn die Einbruchkosten bei den großen Versicherern jeweils waren und ob sie denn angesichts der schönen Entwicklung die Beiträge für ihre Kunden schon gesenkt hätten, blieben die Antworten recht spärlich.

Einbruchdiebstähle machten bei Branchenriesen wie Allianz, R&V oder Ergo zwischen 23 und fast 40 Prozent der Hausratschäden aus. Ein Rückgang der Schäden wurde nicht bestritten, die Gewinne durch hohe Beiträge und niedrigere Schäden mochte aber keines der Unternehmen aufgeben. Einzig R&V teilte mit, bei neuen Tarifen seit dem Januar 2018 "in Teilbereichen günstiger" geworden zu sein.

Bei­träge, Leis­tun­gen und Scha­den-Kos­ten-Quo­ten Jahr Anzahl Versicherungs-Unternehmen Beiträge* Leistungen** Schaden- Kosten- Quote*** in Mio. Euro in Mio. Euro Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro Veränderung zum Vorjahr 2010 128 2.652 1,8% 1.206 -0,6% 78,5% 2011 125 2.682 1,1% 1.265 4,9% 81,0% 2012 127 2.731 1,8% 1.327 4,8% 82,8% 2013 126 2.793 2,3% 1.391 4,9% 84,0% 2014 122 2.849 2,0% 1.407 1,1% 83,9% 2015 124 2.919 2,5% 1.394 -0,9% 81,5% 2016 121 2.990 2,4% 1.373 -1,5% 79,9% * gebuchte Brut­to­bei­träge; ohne Ver­si­che­rung­steuer; ein­schl. Feu­er­schutz­steuer

** Brut­to­auf­wen­dun­gen für Ver­si­che­rungs­fälle des Geschäfts­jah­res

*** Com­bi­ned Ratio: Scha­den-Kos­ten-Quote nach Abwick­lung; in Rela­tion zu den ver­dien­ten Brut­to­bei­trä­gen

Quelle: GDV

Für Kunden ist die Botschaft eindeutig. Bei der Hausratversicherung ist definitiv Raum für niedrigere Preise. Und es lohnt sich, auf die Suche zu gehen. Eine gute Hausratversicherung kann hundert, manchmal sogar einige hundert Euro preiswerter werden als bisher, oft sogar mit besserem Schutz. Die Preisunterschiede sind riesig. 200 oder 600 Euro für den praktisch gleichen Versicherungsschutz in der gleichen Wohnung sind möglich.

Beim Wechsel können Sie dann gleich noch ein paar unschöne Klauseln rauswerfen, die manche alten Verträge noch haben.

Suchen Sie einen Vertrag, der auch bei grober Fahrlässigkeit zahlt.





Prüfen Sie ernsthaft, ob Sie eine Selbstbeteiligung für Ihren Vertrag wählen. Die Versicherer geben gar nicht so viel Geld für Ihren Schaden aus, aber viel für die interne Verwaltung. Deswegen werden Verträge, bei den Sie kleine Schäden bis 150 Euro selbst bezahlen, deutlich billiger angeboten.





Moderne Verträge haben sich unserer mobileren Lebensweise angepasst. Darin ist der Hausrat auch im draußen geparkten Auto oder im Hotel versichert. Oder sie zahlen für den Diebstahl von nicht weggeschlossenen Gartenmöbeln oder des Kinderwagens im Treppenhaus.





Auch unser digitales Dasein wird besser versichert. Bei Überspannungsschäden muss nicht mehr unbedingt der Blitz in Ihr Haus eingeschlagen haben: Ein Einschlag im Nachbarhaus reicht aus, um Ihren Fernseher zu beschädigen. Das ist aber in alten Verträgen nicht versichert. Unterschiede gibt es auch in der Höhe der Schadenszahlung durch den Versicherer - das reicht von 2000 Euro bis zur vollen Versicherungssumme.

Immer noch gültig bleibt die Grundregel: In einer normalen Wohnung versichern Sie eine Hausratpauschale pro Quadratmeter Wohnfläche. Senioren mit vielen Schätzen in der Wohnung achten darauf, dass sie den Biedermeier-Schrank, die Jugendstil-Kommode oder Kunst und Schmuck der vergangenen Jahrzehnte angeben und die Preise dokumentieren können. Und Menschen, die in jungen Jahren mit wenig Möbel in eine große Wohnung ziehen, können auch erstmal alles aufschreiben und sich oft etwas preiswerter versichern.

Die Versicherung, die das einfach und preiswert leistet, findet man am besten mit einem Vergleichsportal wie Mr-Money. Meine Kollegen bei Finanztip haben die spezialisierten Portale untersucht. Ihr Ergebnis: Dort lassen sich eine solide Basisleistung bestimmen und weitere Merkmale gut auswählen - und dazu dann in der Regel ein sehr günstiges Angebot finden.