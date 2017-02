Neue Studie Commerzbank hält Immobilienpreise für zehn Prozent zu hoch

Der Immobilienboom in Deutschland führt laut einer Studie der Commerzbank zu deutlichen Übertreibungen am Markt. Die Häuserpreise in Städten und auf dem Land seien inzwischen im Schnitt um zehn Prozent zu hoch, heißt es in einer Erhebung des Geldhauses, aus der die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag zitiert.

Die Erhebung fußt auf einem neuen Rechenmodell. In diesem stellt die Bank die tatsächlichen Häuserpreise zahlreichen volkswirtschaftlichen Faktoren gegenüber. Berücksichtigt werden unter anderem Baukosten, Pro-Kopf-Einkommen, Realzinsen, die Arbeitslosenquote und die demografische Entwicklung in Deutschland.

Aus diesen Faktoren errechnete das Institut dann sogenannte faire Häuserpreise. Die Diskrepanz dieser beiden Werte ergibt eine durchschnittliche Übertreibung um zehn Prozent.

Laut Prognose der Commerzbank dürften die Immobilienpreise in den kommenden Jahren noch weiter steigen. "Beenden könnte diesen Boom wohl nur ein spürbarer Anstieg der Zinsen", sagt Commerzbank-Ökonom Marco Wagner gegenüber der "FAZ". Doch der sei nicht in Sicht. Solange Kunden für ihr Erspartes nur Minizinsen bekommen, dürften viele in Immobilien investieren. Diese gelten nach wie vor als vergleichsweise sichere Geldanlage.