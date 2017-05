Neuverträge In diesen Städten steigen die Mieten am stärksten

In Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern sind die Mieten für Wohnungen in den ersten drei Monaten 2017 im Vergleich zum Vorquartal am stärksten gestiegen. Spitzenreiter bei Wohnungen mit Neuverträgen ist das an der Grenze zur Schweiz gelegene Lörrach (rund 49.000 Einwohner). Dort beträgt der Mietpreisanstieg durchschnittlich 8,5 Prozent. Das geht aus dem Wohn-Index des Hamburger Forschungs- und Beratungsunternehmens F+B hervor, das bundesweit Daten des Wohnungs- und Immobilienmarkts sammelt und aufbereitet.

Das südöstlich von Stuttgart gelegene Ostfildern liegt auf Platz zwei der Auswertung. In der Stadt mit rund 38.000 Einwohnern betrug die Preissteigerung bei Wohnungsmieten mit Neuverträgen 5,7 Prozent. Auf den weiteren Plätzen: Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt mit plus 4,8 Prozent, Kelkheim (Taunus) mit plus 4,6 Prozent, Sindelfingen und Ingolstadt jeweils mit 4,1 Prozent. Erst auf dem geteilten siebten Platz rangiert mit Berlin eine der vier deutschen Millionenstädte. In der Hauptstadt sind die Mietpreise im Schnitt um vier Prozent gestiegen - allerdings lagen sie mit 8,10 Euro im Vergleich immer noch relativ niedrig.

Wohnmieten: Preisentwicklung bei Neuverträgen im 1. Quartal 2017 Stadt Mietpreis pro qm in Euro Steigerung zu 1. Quartal 2016 in Prozent Lörrach 10,30 +8,5 Ostfildern 9,60 +5,7 Mörfelden-Walldorf 9,20 +4,8 Kelkheim (Taunus) 9,30 +4,6 Ingolstadt 10,10 +4,1 Sindelfingen 9,50 +4,1 Esslingen 9,30 +4,0 Regensburg 9,30 +4,0 Berlin 8,10 +4,0 München 13,10 +1,6 Frankfurt/Main 11,00 +2,5 Stuttgart 10,50 +3,1 Hamburg 10,10 +1,3 Köln 9,70 +2,3 Düsseldorf 9,60 +2,8 Quelle: F und B

In Berlin wurde im Juni 2015 die Mietpreisbremse eingeführt. Seitdem dürfen Mieten in neuen Verträgen stadtweit nur noch zehn Prozent über dem Mietspiegel liegen. Ausnahmen gelten für Neubauten, nach umfassender Modernisierung und wenn der Vormieter bereits eine hohe Miete zahlte. Diese Angaben aber kennen die neuen Mieter häufig nicht. Der neue Mietspiegel für Berlin mit den ortsüblichen Vergleichsmieten wird am 19. Mai veröffentlicht.

Bundesweit wuchsen der Auswertung zufolge die Neuvertragsmieten um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Zum Vergleich: Die Bestandsmieten sind im selben Zeitraum nur leicht um 0,3 Prozent angestiegen.