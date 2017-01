Eurozone Inflation steigt auf Vierjahreshoch

Die Inflation im Euroraum hat im Januar einen überraschend großen Sprung nach oben gemacht. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,8 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das europäische Statistikamt Eurostat mitteilte. Damit ist die Preissteigerung auf den höchsten Wert seit Februar 2013 geklettert.

Im Vormonat waren die Verbraucherpreise noch um 1,1 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg der Rate im Januar auf 1,5 Prozent gerechnet.

Hauptgrund des Anstiegs waren die Energiepreise, die um kräftige 8,1 Prozent zulegten. Das Opec-Kartell und andere Förderländer hatten sich auf eine Produktionskürzung geeinigt, wodurch der Rohölpreis anzog. Lebensmittel waren mit rund 1,7 Prozent ebenfalls deutlich teurer geworden. Die Kernrate, die diese schwankungsanfälligen Größen ausschließt, lag im Januar unverändert bei 0,9 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden.

Auch Alkohol und Tabakwaren verteuerten sich mit 1,7 Prozent deutlich. Für Dienstleistungen mussten die Verbraucher 1,2 Prozent mehr zahlen und für Industriegüter 0,5 Prozent.

Mit dem jüngsten Preisanstieg hat die Inflation die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) fast erreicht. Die EZB strebt für den Euroraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an, die sie aber seit etwa drei Jahren nicht mehr erreicht hat.

Wirtschaft wächst, Arbeitslosigkeit geht zurück

Zum Jahresende 2016 ist auch die Wirtschaft in der Eurozone wieder gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent zu. Im Gesamtjahr stieg das BIP um 1,7 Prozent und damit weniger als 2015, als das BIP um 2,2 Prozent gewachsen war.

Deutschland als größte Volkswirtschaft der Eurozone schaffte vergangenes Jahr ein Wachstum von 1,9 Prozent, vor allem dank des kräftigen Konsums. Frankreich schnitt weit unterdurchschnittlich mit 1,1 Prozent ab.

Parallel fiel die Arbeitslosenquote in der Eurozone im Dezember auf den tiefsten Stand seit Mai 2009. Die Quote ist laut Eurostat um 0,1 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent gesunken. Im Dezember 2015 hatte die Quote bei 10,5 Prozent gelegen.

Die Unterschiede zwischen den Euroländern bleiben aber groß: Deutschland verzeichnete im Dezember, nach europäischen Standards berechnet, mit 3,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Die höchste Quote hat derzeit Griechenland. Die aktuellsten Zahlen beziehen sich auf Oktober, als die Quote bei 23,0 Prozent lag. Die stärksten Rückgänge verzeichnen Spanien und Portugal. In Spanien sank die Quote von 20,7 Prozent im Vormonat auf 18,4 Prozent im Dezember, in Portugal fiel sie von 12,2 auf 10,2 Prozent.