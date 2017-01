Inflation und Nullzinsen Jetzt geht's an die Substanz

So schnell schmolz das Geld der Sparer schon lange nicht mehr. Die Inflation in Deutschland ist im Januar auf 1,9 Prozent gestiegen - so hoch wie zuletzt im Juli 2013. Für Verbraucher heißt das: Das Leben wird teurer. Und Geld verliert kontinuierlich an Wert, weil man sich weniger dafür kaufen kann.

An sich ist eine Teuerungsrate von rund zwei Prozent kein Problem - und auch historisch eher der Normalfall. Problematisch wird die Inflation aktuell nur deshalb, weil zugleich die Sparer in Deutschland so wenig Zinsen auf ihr Erspartes bekommen wie nie zuvor. Für Tagesgeld gibt es laut der Finanzberatung FMH derzeit im Schnitt gerade mal 0,2 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: 2012, als es zuletzt Inflationsraten über zwei Prozent gab, bekamen Sparer im Schnitt noch mehr als ein Prozent Zinsen aufs Tagesgeld - die Lücke war also deutlich kleiner als heute. Bis 2010 war es sogar normal, dass die Zinsen höher lagen als die Inflationsrate (siehe Grafik). Durch Sparen wurde man also tatsächlich reicher.

Warum steigt die Inflation plötzlich so stark?

Lange war eine zu hohe Inflation überhaupt kein Thema. In den Jahren 2014 bis 2016 lag die Teuerungsrate extrem niedrig. Zwischenzeitlich sanken die Preise sogar leicht - und Ökonomen fürchteten sogar eine Deflationsspirale aus sinkenden Preisen und Löhnen. (Wie Deflation entsteht, sehen Sie hier in unseren Grafikstrecke).

Grund für die niedrigen Inflationsraten waren vor allem stark fallende Energiepreise. Öl, Gas und Benzin wurden immer billiger. Und da sie einen gewichtigen Teil im Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts ausmachen, schlug sich das auch dort nieder.

Die Energiekosten sind auch ein Hauptgrund dafür, dass die Verbraucherpreise nun wieder steigen. Seit Dezember 2015 hat der Ölpreis von 38 Dollar je Fass auf mittlerweile rund 55 Dollar zugelegt. Hinzu kommt ein statistischer Effekt: Die Inflationsrate wird immer im Vergleich zum Vorjahresmonat gemessen - im aktuellen Fall also zum Januar 2016. Und da damals die Preise besonders stark gefallen sind und einen Tiefpunkt erreichten, ist der Abstand heute umso größer. Er beträgt satte 5,8 Prozent. Im weiteren Jahreslauf dürfte sich dieser Effekt allerdings abschwächen, die Zuwächse werden entsprechend wohl geringer ausfallen.

Doch es ist nicht allein die teurere Energie, die die Inflationsrate nach oben treibt. Auch Nahrungsmittel wurden im Jahresvergleich deutlich teurer. Sie stiegen um 3,2 Prozent.

Was heißt das für Sparer?

Für Sparer werden die seit Längerem anhaltenden Niedrigzinsen durch die steigende Inflation noch unangenehmer. Denn wenn sie Geld auf dem Sparbuch, Tagesgeld- oder Festgeldkonto horten, bekommen sie nicht nur keine Zinsen darauf. Das Geld verliert durch die Inflation auch noch deutlich an Wert. Die Kaufkraft sinkt.

Aus diesem Problem gibt es eigentlich nur zwei Auswege: Entweder die Verbraucher hören auf zu sparen und stecken ihr Geld stattdessen in den Konsum. Oder sie investieren es in Aktien beziehungsweise Immobilien. Diesen Weg haben in den vergangenen Jahren schon viele Anleger eingeschlagen - und damit die sogenannten Vermögenspreise kräftig in die Höhe getrieben. Hier ist sie also längst da, die Inflation.

Wann werden die Zinsen wieder steigen?

Dass die Zinsen so niedrig sind, hat mehrere Gründe. Einer davon ist die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie hat den sogenannten Leitzins, zu dem sich Banken bei ihr über Nacht Geld leihen können, seit der Finanzkrise von mehr als vier auf mittlerweile null Prozent gesenkt. Auf Einlagen der Banken verlangt sie sogar Minuszinsen. Zudem kauft sie seit zwei Jahren auch Staatsanleihen der Euroländer auf, um die Zinsen zu drücken.

Mit all diesen Maßnahmen beeinflusst die Zentralbank das Zinsniveau am Finanzmarkt. Es sinkt. Hinzu kommt allerdings eine weitere Entwicklung: Weltweit gibt es seit Jahren viel mehr Ersparnisse als Kreditnachfrage. Wenn niemand das Geld der Sparer braucht, um damit zu investieren, dann sinkt auch der Preis für dieses Geld - es ist das klassische Gesetz von Angebot und Nachfrage.

In den USA kann man gerade zuschauen, wie sich beide Entwicklungen langsam umkehren. In Erwartung eines schuldenfinanzierten Investitionsprogramms und Steuersenkungen der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump stellen sich die Investoren an den Finanzmärkten auf wieder steigende Zinsen ein. Zugleich hat die Notenbank Fed damit begonnen, die Leitzinsen für die USA wieder leicht anzuheben.

Die Eurozone ist allerdings noch längst nicht so weit. EZB-Chef Mario Draghi hat zuletzt signalisiert, dass das Zinsniveau noch lange sehr niedrig bleiben soll - und auch die Anleihekäufe will die Notenbank bis mindestens Ende des Jahres fortsetzen.

Hauptgrund für die Vorsicht der EZB ist die eher schwache wirtschaftliche Erholung in der Eurozone - die sich in vielen Ländern auch mit weiterhin sehr niedrigen Inflationsraten ausdrückt. In Italien etwa sind die Verbraucherpreise 2016 zum ersten Mal seit 50 Jahren gesunken. Das zeigt, wie stark die Entwicklungen innerhalb der Eurozone auseinandergehen: Während Deutschland mittlerweile wohl langsam eine Zinserhöhung bräuchte, wäre sie für andere Staaten noch zu gefährlich.

Wie Zinsen funktionieren und warum sie steigen oder fallen, lesen Sie auch in unserem Format Endlich verständlich: Wie Zinsen die Welt verändern.