Inflation Verbraucherpreise steigen auf Fünfjahreshoch

Die Verbraucherpreise sind 2017 im Schnitt um 1,8 Prozent angestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mit. Einen stärkeren Zuwachs hatte es zuletzt 2012 mit 2,0 Prozent gegeben.

Die Inflation ist damit deutlich höher als im vergangenen Jahr. Für 2016 hatte das Statistische Bundesamt eine Teuerungsrate von 0,5 Prozent berechnet.

Zum Jahresende verringerte sich der Preisauftrieb leicht. Im Dezember lag die jährliche Teuerungsrate bei 1,7 Prozent. Im November waren es noch 1,8 Prozent gewesen.

Ein Haupttreiber der Inflation sind höhere Mieten sowie steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise. Ein weiterer Grund für die steigenden Verbraucherpreise ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Indem sie sehr viel Geld in den Umlauf bringt, kurbelt die EZB die Ausgaben der Verbraucher und Unternehmen an - und damit die Nachfrage. Das führt mitunter zu steigenden Verbraucherpreisen.

Banken reichten im November an Firmen 3,1 Prozent mehr Kredite aus als vor Jahresfrist. Das ist das stärkste Wachstum seit achteinhalb Jahren, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. An die Privathaushalte vergaben die Geldhäuser 2,8 Prozent mehr Darlehen als ein Jahr zuvor. Auch das ist das kräftigste Plus seit Mitte 2009.

Seit März 2016 halten die Euro-Wächter ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Damit wollen sie für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen. Zudem schleusen die EZB und die nationalen Euro-Notenbanken seit März 2015 über den Erwerb von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren Woche für Woche Milliarden in das Finanzsystem. Das soll Banken animieren, mehr Kredite an Firmen und Haushalte zu vergeben.

Das mittlerweile auf 2,55 Billionen Euro angelegte Kaufprogramm ist aktuell das wichtigste Instrument der Währungshüter, um die Wirtschaft auf Trab zu halten. Die in Deutschland umstrittenen Käufe sollen noch bis mindestens Ende September 2018 fortgesetzt werden.

Die EZB strebt eine Teuerung von knapp unter zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft an.