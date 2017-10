Inflation Verbraucherpreise steigen schwächer als erwartet

In Deutschland haben sich die Preise auf Verbraucherebene im Oktober schwächer erhöht als erwartet. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts vom Montag lagen sie 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im August und September hatte die Inflationsrate noch jeweils 1,8 Prozent betragen.

Die Daten sind für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Bedeutung. Die EZB strebt für den gesamten Euroraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Die EZB hatte erst in der vergangenen Woche eine langsame Abkehr von ihrer ultralockeren Geldpolitik bekanntgegeben - in Erwartung, dass die Inflationsrate mittelfristig etwas höher liegen könnte.

Hauptgrund für den Rückgang sind vor allem die Energiepreise. Sie erhöhten sich mit 1,2 Prozent weniger als halb so stark wie im Vormonat. Auch Dienstleistungen verteuerten sich mit 1,2 Prozent unterdurchschnittlich. Als Preistreiber stellten sich dagegen erneut Lebensmittel heraus. Für sie mussten die Verbraucher 4,3 Prozent mehr bezahlen als im Oktober 2016. Das ist der kräftigste Anstieg der Nahrungsmittelpreise seit acht Monaten.