Internet-Geschwindigkeit Der Westen surft schnell, der Osten langsam

In Deutschland gibt es erhebliche regionale Tempounterschiede bei den Internetverbindungen: Einem Highspeed-Korridor im Westen und Südwesten des Landes stehen vergleichsweise langsame Geschwindigkeiten im Osten und in Bayern gegenüber. Das ergibt eine Auswertung des Verbraucherportals Verivox, die dem SPIEGEL vorliegt.

Durch das schnellste Internet klicken sich demnach die Düsseldorfer und Karlsruher, hier beträgt die durchschnittliche Geschwindigkeit jeweils 71 Megabit pro Sekunde. Mit Mannheim, Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart, Köln und Dortmund tummeln sich ausschließlich Städte aus dem Westen und Südwesten oberhalb der Marke von 60 Megabit pro Sekunde.

Niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeiten finden sich indes geballt in Bayern und im Osten des Landes. In Augsburg, München und Nürnberg liegt die Internetgeschwindigkeit ebenso unterhalb von 45 Megabit pro Sekunde wie in Dresden, Erfurt oder Magdeburg.

Wer surft am schnellsten? Durchschnittsgeschwindigkeit aller über Verivox gebuchten Internetanschlüsse in einer Stadt im Jahr 2016. Klicken Sie auf einen Punkt in der Karte, um sich die Geschwindigkeit in MBits/s anzeigen zu lassen. Überdurchschnittlich Durchschnittlich Unterdurchschnittlich

Hauptgrund für die regionalen Unterschiede ist die Bevölkerungsdichte. "In spärlich besiedelten Regionen entstehen höhere Kosten pro Kopf", sagt Christian Schiele, Bereichsleiter Telekommunikation bei Verivox. Entsprechend langsamer gehe der Netzausbau dort voran. Das betreffe zum Beispiel Teile Bayerns oder die ostdeutschen Flächenländer. Hinzu kommt, dass Kunden nicht immer die schnellste Internetverbindung buchen, um Kosten zu sparen.

Laut der Digitalen Agenda der Bundesregierung sollen bis Jahresende 2018 allen Verbrauchern Anschlüsse von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Noch ist die Republik davon weit entfernt (mehr zum Thema lesen Sie hier). Auch folgende Stichprobe zeigt das deutlich: Vergleicht man die jeweils größten mit den jeweils kleinsten Städten der 13 Flächenländer, so zeigt sich in den großen Städten eine Versorgungsdichte von fast 90 Prozent. In den jeweils kleinsten Städten liegt diese gerade mal bei 38 Prozent.

Stadt-Land-Kluft Durchschnittsgeschwindigkeit in Städten über und unter 100.000 Einwohnern in Megabit pro Sekunde. Auswertung für 2016.





Dabei wünschen sich immer mehr deutsche Internetnutzer mehr Tempo im Netz. 2016 buchten Internetkunden laut Verivox im Schnitt um 12 Megabit pro Sekunde schnellere Verbindungen als noch drei Jahre zuvor. Vor allem in Mannheim, Mainz, Wiesbaden, Düsseldorf und Kiel sei die Nachfrage nach schnellerem Internet stark gestiegen. In Köln und München sei sie dagegen am geringsten.