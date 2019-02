Razzia gegen Internetbetrug Cyber-Gangster erbeuten 100 Millionen Euro

2. Es gibt nicht nur einen Ort, an dem man digitale Coins kaufen kann.



Kryptowährungen lassen sich ähnlich wie Aktien auf Handelsplätzen kaufen. In Deutschland zählen Bitcoin.de, Coinbase und Bitpanda zu den bekanntesten Anbietern. Wer sich dort anmeldet, kann nach einer Identitätsprüfung mit dem Handel loslegen. Zu den meistverbreiteten Methoden gehört es, sich via Video-Chat mit einem Mitarbeiter zusammenzuschalten. Der Anleger hält dann zur Identifizierung einen Personalausweis neben sein Gesicht.



Bei den meisten Börsen ist es möglich, die gewünschte Kryptowährung mit Euro zu bezahlen. Anders ist es auf reinen Krypto-Handelsplätzen wie Bitfinex. Dort kann man beispielsweise Bitcoin nur in andere digitale Währungen umwandeln, Euro werden nicht akzeptiert.