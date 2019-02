Vorstoß der Ernährungsministerin Smarte Verpackungen sollen Verschwendung von Essen mindern

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will sogenannte intelligente Produktverpackungen mit mehreren Millionen Euro fördern, damit Verbraucher weniger Lebensmittel verschwenden. Das sagte sie im "Morgenmagazin" der ARD. Bei solchen Verpackungen könnten Verbraucher etwa an einem Farbverlauf sehen, "wie lange ein Nahrungsmittel noch genießbar ist".

Das Bundeskabinett hat an diesem Mittwoch Klöckners Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung beschlossen. Damit soll vermieden werden, dass noch genießbare Lebensmittel weggeworfen und somit Ressourcen verschwendet werden.

Insgesamt werden jährlich in Deutschland rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Klöckner betonte das Regierungsziel, Lebensmittelabfälle von Einzelhandel und Verbrauchern bis 2030 zu halbieren. Das solle auch zum Klimaschutz beitragen.

Denn für einen "verzehrfertigen Apfel" würden 70 Liter Wasser benötigt, für ein Kilogramm Käse 5000 Liter, sagte Klöckner. In der Lebensmittelproduktion stecke "so viel drin an Ressourcen, an Energie, an Emissionen", sagte Klöckner, all das werde beim Wegwerfen von Nahrungsmitteln verschwendet.

Die nun beschlossene Strategie sieht unter anderem vor, mit Unternehmen, Verbänden, Ländern und Wissenschaft konkrete Maßnahmen auf freiwilliger Basis zu erarbeiten - zum Beispiel bei Lieferprozessen oder mit passenderen Portionsgrößen in Restaurants. Vor allem Jugendliche und junge Familien sollen mit Informationen über das Internet stärker sensibilisiert werden.

Klöckner will nach eigenen Worten unter anderem mit dem Lebensmittelhandel eine Kooperation eingehen, damit sich Verbraucher dort informieren können, wo sie auch einkaufen gehen. Wichtig seien neben informativen Verpackungen auch Apps und Infoflyer. Außerdem warb sie für stärke Akzeptanz, wenn Essen in Restaurants oder bei Büfetts mitgenommen wird.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßte die Strategie, kritisierte jedoch die fehlende Verbindlichkeit: "Um das Verschwenden von Lebensmitteln bis 2030 zu halbieren, reicht ein Paket aus rein freiwilligen Maßnahmen nicht aus", sagte Katrin Wenz vom BUND. "Auch darf die Verantwortung nicht auf ehrenamtliche Strukturen und Hilfsorganisationen ausgelagert werden."

Der BUND fordere deshalb "von der Regierung Merkel ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, das die gesamte Produktionskette - inklusive des landwirtschaftlichen Produktionssystems - in den Blick nimmt", sagte Wenz. Es brauche einen konkreten Maßnahmen- und Aktionsplan mit gesetzlichem Rahmen.