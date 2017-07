Nachhaltige Aktienfonds So legen Sie Ihr Geld klimafreundlich an

In Deutschland kann man den Müll trennen, Bio-Salami und Fairtrade-Kaffee kaufen und Ökostrom beziehen. Viele Deutschen scheinen einig zu sein in der Frage, wie man in Zukunft besser leben möchte: grüner, umweltbewusster nämlich.

Doch beim Thema Geldanlage lässt die überwiegende Mehrheit nachhaltige Aspekte außen vor. Der Anteil nachhaltiger Investments in Deutschland ist nahezu mickrig - er liegt bei knapp unter drei Prozent.

Doch man kann den Deutschen keinen Vorwurf machen: Denn herauszufinden, ob das eigene Geld oder das Geld für die Altersvorsorge von der Bank in Klimasünder investiert wird, ist für Laien eine kaum zu lösende Aufgabe - die Informationen darüber fehlen schlichtweg. Dabei interessiert sich einer Umfrage des Marktforschers GfK zufolge jeder Dritte fürs Investieren nach ökologischen und sozialen Kriterien.

Wenn Finanzfirmen Fonds auf den Markt schmeißen und diese mit "Öko-" und "Sustainable"-Siegeln versehen, verwirrt das die Privatanleger zunehmend. Denn oftmals entpuppen sich solche Angebote als Mogelpackung: Sie werfen nur lausige Renditen ab und oft ist nicht klar, nach welchen Kriterien sie in umweltfreundliche Unternehmen investieren. Das Problem: In der Finanzindustrie kann man quasi auf jedes Produkt "öko" oder "grün" schreiben - gesetzliche Mindeststandards, wie etwa bei Bioprodukten, gibt es nicht.

Die Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project (CDP) hat deshalb gemeinsam mit dem Klimaschutzunternehmen ISS-Ethix Climate Solutions das weltweit erste Klimarating für Investmentfonds erstellt. Das Climetric-Rating ermöglicht es erstmals, Aktienfonds danach zu bewerten, ob sie verantwortungsvoll mit der Umwelt umgehen. Das Ranking überprüft, was die Fonds tatsächlich im Depot haben. Je nachdem, wie klimafreundlich die Unternehmen innerhalb des Portfolios sind, fällt das Ranking aus. Als zweiter Bewertungsmaßstab wird untersucht, ob die jeweilige Fondsgesellschaft den Klimawandel in ihrer Unternehmensführung berücksichtigt.

Auf der Website Climetrics-Rating sind alle Fonds hinterlegt, die im Ranking gut und sehr gut abschnitten, in der Bewertung also entweder vier oder fünf grüne Blätter erhielten. Noch handelt es sich bei der Website um eine vorläufige Version, bald sollen auch die Fonds zu finden sein, die nur ausreichend oder schlecht abschnitten.

Für SPIEGEL ONLINE haben die Datenspezialisten eine Auswahl der klimafreundlichsten Aktienfonds je nach Anlageregion zusammengestellt (siehe Tabellen unten). Anleger, die in diese Fonds investieren, können den Umweltexperten zufolge sicher sein, dass sie ausschließlich in Unternehmen investieren, die verantwortungsbewusst mit der Umwelt umgehen. "Erstmalig können Anleger die Klimafolgen ihrer Fonds einschätzen und ihre Investitionen danach bewerten", sagt Paul Dickinson, Vorstandschef und Mitbegründer von CDP.

Insgesamt haben die CDP-Spezialisten Hunderttausende Aktien auf ihre Klimafreundlichkeit untersucht - ein immenser Datenaufwand. Unternehmen wie Ryanair schnitten in der Untersuchung zum Beispiel schlecht ab: Denn die irische Fluggesellschaft hat ein emissionsintensives Geschäft, zudem schert sich das Management nicht um den Klimawandel. Die Firma gibt an Umweltorganisationen bisher keine Daten über ihren Klimaausstoß bekannt. Noch schlechter schnitten aber bekannte Klimasünder wie Kohle- und Ölkonzerne ab.

Bessere Ergebnisse erzielten Firmen wie Microsoft. Das US-Softwareunternehmen hat einen geringen CO2-Ausstoß und versucht seit Jahren, seine Treibhausgase weiter zu reduzieren.

Klimafreundliche Anlagen lohnen sich langfristig

Der Glaube, dass klimafreundliche Anlagen weniger lukrativ sind, ist unter Anlegern weit verbreitet. Sie fürchten, dass besonders renditestarke Firmen gemieden werden. Aber laut Susan Dreyer, CDP-Direktorin Europa, ergibt es für Anleger auch aus Renditesicht Sinn, auf die Klimafreundlichkeit von Anlagen zu achten: "Nicht-nachhaltiges Wirtschaften verursacht operative Probleme und hat niedrigere Gewinne für die Unternehmen zufolge", sagt sie.

Tatsächlich zeigen mehrere aktuelle Studien, dass die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien für die Unternehmensperformance meist von Vorteil ist. "Langfristig macht es sich deshalb auch für Privatanleger bezahlt, auf klimafreundlich wirtschaftende Unternehmen zu setzen", sagt Dreyer.

Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Ergebnisse des Rankings zusammengefasst.

Die fünf klimafreundlichsten Aktienfonds Deutschland Fondsname (ISIN) Klima-

rating (1-5 Blätter) 3-Jahres-Durchschnitts-Rendite in % (pro Jahr) Verwaltetes Vermögen (in Milliarden Euro) db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)

(LU0274211480) 7,40 3,88 Deutsche Invest I German Equities LC

(LU0740822621) 10,22 0,63 DWS Deutschland LC

(DE0008490962) 11,59 6,83 UniDeutschland

(DE0009750117) 7,45 1,15 UniFonds

(DE0008491002) 6,43 2,46 Durchschnittsrendite Aktienfonds Deutschland 7,52 Stand: 30.06.2017

Quelle: Climetrics Rating

Die erste Tabelle zeigt die fünf klimafreundlichsten Aktienfonds, die in deutsche Firmen investieren. Die Tabelle gibt Aufschluss darüber, ob renditestarke Fonds auch klimafreundlich sein können. Die Antwort lautet: ja. Denn die beiden Fonds "Deutsche Invest German Equities" und "DWS Deutschland" erzielten in den vergangenen drei Jahren bessere Renditen als ihre Vergleichsgruppe und überzeugen auch in ihrer Klimabewertung.

Außerdem auffällig: Unter den fünf klimafreundlichsten Deutschland-Aktienfonds befindet sich nur ein ETF, also ein sogenannter passiver Indexfonds, der per Computerprogramm einen Börsenindex nachbildet. Alle anderen Fonds sind aktive Fonds, die von einem Menschen gesteuert werden. Das Ranking zeigt: Aktive Fonds haben oftmals eine bessere Klimabewertung als passive Fonds. Der Grund: ETFs berücksichtigen noch selten die Klimafreundlichkeit ihrer Fondsbestandteile. In ihnen enthalten sind viele Klimasünder wie Kohle- und Ölkonzerne.

Der Dax schneidet aber vergleichsweise gut ab. Denn klimaschädliche Unternehmen wie RWE haben im deutschen Leitindex kaum noch Gewicht. Stark gewichtet hingegen sind Technologie- und Pharmafirmen wie SAP und Bayer, die in der Regel nur geringe Mengen CO2 ausstoßen.

Die fünf klimafreundlichsten Aktienfonds USA Fondsname (ISIN) Klima-

rating (1-5 Blätter) 3-Jahres-Durchschnitts-Rendite in % (pro Jahr) Verwaltetes Vermögen (in Milliarden Euro) AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf A USD

(LU1011998942) 16,73 Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF - EUR

(FR0010892216) 21,65 0,34 ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD A

(AT0000858584) 10,17 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

(IE00B53SZB19) 21,61 1,06 WP Stewart Holdings USD

(LU0237485098) 16,83 0,41 Durchschnittsrendte Aktienfonds USA 13,86 Stand: 30.06.2017

Quelle: Climetrics Rating

Die zweite Tabelle zeigt die fünf klimafreundlichsten Aktienfonds, die in US-amerikanische Aktien investieren. Fast alle Fonds überzeugen dabei auch mit starken Renditen: Vier von fünf Fonds erzielten in den vergangenen drei Jahren eine höhere Rendite als der Durchschnitt aller USA-Aktienfonds.

Am besten schneidet der "Amundi ETF Nasdaq" ab. Denn im Nasdaq-Index sind Unternehmen überwiegend aus dem Technologiesektor gelistet. Etwa Facebook, Apple und Netflix. Vor allem Tech-Firmen bekommen gute Klimanoten ausgestellt. Sie haben einen vergleichsweise geringen C02-Ausstoß, zudem engagieren sich viele dieser Firmen für eine nachhaltige Unternehmensführung.

Die sieben klimafreundlichsten Aktienfonds Globale Aktien (von deutschen Vermögensverwaltern) Fondsname (ISIN) Klima-

rating (1-5 Blätter) 3-Jahres-Durch-

schnitts-Rendite in % (pro Jahr) Vermögens-

verwalter Verwaltetes Vermögen (in Milliarden Euro) DB Platinum CROCI Sectors Fund R3C

(LU0419225247) 9,29 Deutsche Bank 0,50 Deutsche AM Smart Industrial Technologies LD

(DE0005152482) 11,98 Deutsche Bank 0,38 DWS Akkumula LC

(DE0008474024) 12,08 Deutsche Bank 4,25 DWS Telemedia Typ O

(DE0008474214) 9,24 Deutsche Bank 0,27 KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk

(DE0005326532) 11,14 Union Investment 0,56 Suedwestbank Vermoegensmandat Aktien

(LU0347049883) 4,19 Deutsche Bank 0,26 Uni21. Jahrhundert -net-

(DE0009757872) 4,32 Union Investment 0,42 Durchschnittsrendite Globale Aktien 7,47 Stand: 30.06.2017

Quelle: Climetrics Rating

Die dritte Tabelle zeigt die klimafreundlichsten Aktienfonds von deutschen Vermögensverwaltern, die global in Aktien investieren. Auffällig: Fünf der sieben klimafreundlichsten globalen Aktienfonds stammen von der Deutschen Bank. Aber nicht alle diese Fonds scheinen sich für den langfristigen Vermögensaufbau zu eignen. Die beiden Fonds "Südwestbank Vermögensmandat Aktien" und "Uni21. Jahrhundert -net-" erzielten in den vergangenen drei Jahren nur geringe Renditen.