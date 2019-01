Krankenkassen So profitieren Sie von den sinkenden Beiträgen

Im neuen Jahr starten die Krankenkassen in Deutschland in einen Wettbewerb mit veränderten Rahmenbedingungen. Denn die Arbeitgeber und auch die Rentenkassen zahlen künftig wieder wirklich die Hälfte der Zeche - auch vom Zusatzbeitrag, den jahrelang die Arbeitnehmer allein schultern mussten.

Liegt dieser Zusatzbeitrag wie bei den großen Krankenkassen DAK oder KKH bei teuren 1,5 Prozent und der gesamte Krankenkassenbeitrag damit bei 16,1 Prozent, zahlen ein Angestellter mit 3000 Euro Bruttoeinkommen wegen der Reform 22,50 Euro weniger, ohne selbst etwas tun zu müssen. Denn die Firma übernimmt die Hälfte Ihres Zusatzbeitrags von 45 Euro. Die tatsächliche Ersparnis fällt allerdings etwas geringer aus, denn wer Krankenkassenbeiträge spart, zahlt mehr Steuern.

Wenn Sie als Versicherte nun zu einer preiswerteren Kasse wechseln, zum Beispiel zur preiswertesten bundesweiten Krankenkasse HKK (die insgesamt nur 14,99 Prozent Beitrag verlangt), sinkt der Zusatzbeitrag auf knapp 0,4 Prozent, also bei 3.000 Euro brutto nur noch 12 Euro. Von denen zahlt der Arbeitgeber die Hälfte, also 6 Euro. Weshalb auch er sich über Ihren Kassenwechsel freuen würde.

Arbeitgeber rechnen so, denn für sie lohnt sich das wirklich. Bei einem großen Arbeitgeber mit 1000 Beschäftigten und einem Durchschnittsarbeitnehmer-Brutto von 3000 Euro, steigen die Lohnkosten nur um 6000 Euro im Monat statt um 22.500 Euro (für den Fall das alle Angestellten bei der teuren DAK wären).

Höheres Budget für die Kundschaft

Wie genau kluge Arbeitgeber rechnen, lässt sich schön am Beispiel von Schraubenkönig Würth zeigen. Der betreibt als einer von wenigen Arbeitgebern seit 1989 eine eigene gesetzliche Krankenkasse - inzwischen für fast 12.000 Mitarbeiter. Bei Würth kommt die Betriebskrankenkasse seit Jahren mit sehr niedrigem Zusatzbeitrag aus - 0,2 Prozent zur Zeit. Profitierten in den vergangenen Jahren ausschließlich die Arbeitnehmer des Konzerns, kommt die sparsame Politik jetzt auch bei der Firma an. Zusatzzahlungen vom Arbeitgeber werden auch weiterhin nur sehr spärlich fällig, drei Euro vom Angestellten und drei von Würth in unserem Beispiel.

Während die Arbeitgeber also 2019 wieder einen Blick auf die Zusatzbeiträge werfen werden, weil sich das konkret in der Kasse der Firma auswirkt, könnten die Versicherten mehr Wert auf Extra-Leistungen legen.

Das scheinen auch einige Krankenkassen zu denken. Die AOK Nordost wirbt in einer großen Plakataktion für ihr Berliner und Brandenburger Publikum mit einem höheren Jahresbudget, das ihre Kunden für Zusatzleistungen beanspruchen dürfen. 500 Euro, das ist doppelt so viel wie bei der AOK Bayern. Mehr Geld also für Schwangerschaftsvorsorge, Osteopathie und Zahnreinigung.

Die TK, der Markführer unter den Krankenkassen mit 7,8 Millionen Mitgliedern, hat sich für den anderen Weg entschieden. Sie hat ihre Beiträge um 0,2 Prozent gesenkt. Für das Mitglied mit 3000 Euro brutto bringt das gerade einmal 3 Euro, genauso viel für den Arbeitgeber. Aber wenn die Mitglieder im Schnitt drei Euro sparen sind das mehr als 23 Millionen Euro im Monat. Genauso viel bleibt in den Taschen der Arbeitgeber. Ähnlich hat sich die traditionell günstige HKK verhalten. Sie hat ihren Beitragssatz um 0,2 Prozent auf 14,99 Prozent abgesenkt und bietet damit die günstigsten Beiträge von allen bundesweit offenen Kassen.

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Der Verbraucher-Ratgeber ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Wie sollten sich Mitglieder also 2019 entscheiden? 95 Prozent der Leistungen sind im Prinzip bei allen Kassen gleich, doch im Einzelnen können die Unterschiede bei Leistung und Preis gravierend sein. 38 Kassen haben die Beiträge gesenkt, nur sechs erhöht, darunter keine bundesweit geöffnete.

Die Antwort auf die Frage hängt davon ab, zu welcher Gruppe Sie sich zählen:

Gruppe A: Zufriedenes Mitglied sehr soliden Finanzen

Wer genug Geld hat und zufrieden ist mit seiner Kasse, hat keinen Anlass zum Handeln, jedenfalls nicht zum Wechseln. Wenn die Kasse für Sie richtig gut funktioniert, macht es aber möglichweise Freude, mal zu prüfen, was die Kasse noch alles anbietet. Vielleicht gibt es Extra-Geld für eine Rückenschule, für die Hebammenrufbereitschaft oder für das gesamte Impfpaket vor der Reise an den Amazonas. Eine Liste möglicher Zusatzleistungen finden Sie hier.

Gruppe B: Zufriedenes Mitglied, das aufs Geld achten muss

Wer mit der Kasse zufrieden ist, beim Vergleich mit den preiswertesten Kassen im Bundesland aber feststellt, dass sie ganz schön teuer ist, und wem gleichzeitig das Geld an allen Ecken und Enden fehlt, der hat noch mehr Anlass zu prüfen, was im Leistungsspektrum der Kasse noch drin ist. Bonusleistungen für die Aktivitäten im Sportverein, eine kostenlose Zahnreinigung bei Vertragszahnärzten oder der Zuschuss für den Schwimmkurs der Kinder. Die preiswertesten Kassen für jedes Bundesland finden Sie hier.

Gruppe C: Unzufriedenes Mitglied mit reichlich Geld

Wer unzufrieden mit seiner Kasse ist, weiß warum. Vielleicht stimmt der Service nicht, die Mitarbeiter kümmern sich nicht um die Anliegen der Versicherten, reagieren barsch oder schreiben unverständliche Antworten. Oder die Kasse hat bei der Verordnung von Hilfsmitteln neue Anbieter gewählt und die neuen Verbände, Windeln oder Rollatoren funktionieren nicht gut. Vielleicht läuft auch das Programm für die chronische Erkrankung nicht rund. Prüfen Sie also, ob exakt die Leistungen, die sie vermissen, bei der Konkurrenz angeboten werden. Da, wie gesagt, die Kassenleistungen zu 95 Prozent gleich sind, müssen Sie sich keine Sorgen machen, plötzlich in Schwierigkeiten zu geraten, falls Sie eine neue Krankheit oder einen Unfall haben. Sofern Sie persönliche Beratung brauchen, kommen nur Kassen mit einem Außendienst in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Stadtteil in Frage. Geht es um die Facharztvermittlung und Informationen für die geplante Weltreise, sind eine funktionierende Medizin-App, bezahlte Impfungen und ein gutes Infopaket vielleicht entscheidender.

Gruppe D: Unzufriedenes Mitglied mit zu wenig Geld

Wer unzufrieden ist und auch noch knapp bei Kasse, muss nicht verzweifeln. Es ist nicht so, dass die teuersten Kassen auch die besten wären. Prüfen Sie bei den preiswertesten Anbietern im eigenen Bundesland, ob die anbieten können, was Ihnen bei Ihrer aktuellen Kasse fehlt. Je größer die Unzufriedenheit, je klarer de (empfundenen) Mängel, desto hartnäckiger sollten Sie suchen. Unsere Erfahrung zeigt: In der Regel finden Sie tatsächlich eine bessere Kasse. Also eine, die einen für Sie passenden Kompromiss zwischen gut und günstig verfolgt.

Der Wechsel selbst ist ganz einfach. Wenn Sie die neue Kasse noch im Januar finden, sollten Sie bis Ende des Monats kündigen und sich sofort anschließend bei der neuen Kasse melden. Sie können dann schon im April in der neuen Kasse sein. Schicken Sie die Kündigung am besten per Einschreiben. Eine Bestätigung sollte binnen zwei Wochen ankommen.

Und keine Angst: Falls irgendwas beim Wechsel nicht klappt, bleiben Sie automatisch in der alten Kasse - und können einfach einen zweiten Wechselanlauf machen.