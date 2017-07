Kredit mit Negativzins Warum ein Start-up Geld verschenkt

Die Onlinekredit-Plattform Smava bietet als erster Anbieter in Deutschland einen Ratenkredit mit Negativzins an. Verbraucher können sich ab diesem Montag auf der Plattform 1000 Euro leihen und müssen weniger Geld zurückzahlen, als sie sich geliehen haben.

Konkret geht es um einen Verbraucherkredit in Höhe von 1000 Euro mit einem effektiven Jahreszins von minus 0,4 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Das heißt: Kunden müssen am Ende nur 994 Euro zurückzahlen - sie bekommen also rund sechs Euro geschenkt. Nach Angaben des Unternehmens ist das Angebot unlimitiert und gilt bis Ende August.

Aber warum verschenkt das Start-up Geld an seine Kunden? "Wir wollen die Deutschen darauf aufmerksam machen, dass die Kreditaufnahme online günstiger ist als bei klassischen Anbietern wie Hausbanken", sagt Smava-Chef Alexander Artopé. Es handelt sich also um eine reine Marketingaktion des Unternehmens, um Neukunden auf die Seite zu locken, die sich für Verbraucherkredite interessieren.

1000 Euro leihen - ohne Zinsen

Die im Jahr 2007 gegründete Berliner Firma Smava gehört zu den größten Online-Kreditmarktplätzen Deutschlands. Sie bietet Verbrauchern die Möglichkeit, den für sie besten Kredit zu finden. Auch Check24 und und Finanzcheck bieten solche Services an.

Smava sorgte bereits im November 2015 für Aufsehen, als es einen Null-Prozent-Kredit anbot und damit eine günstige Alternative zu den teuren Dispo-Zinsen der Banken und Sparkassen präsentierte: Kunden konnten sich 1000 Euro leihen, ohne Zinsen dafür bezahlen zu müssen.

Klar ist: Der Gewinn für Kunden in Höhe von sechs Euro beim jetzt angebotenen Negativzins ist überschaubar. Doch laut Smava sei der Abschluss mit kaum Aufwand verbunden, der Online-Kredit könne innerhalb von nur rund zehn Minuten abgeschlossen werden. Für Menschen, die sich schnell Geld leihen wollen, um sich beispielsweise einen neuen Fernseher zu kaufen, könnte sich das kuriose Angebot also lohnen. Es ist mit Sicherheit günstiger, als dafür sein Girokonto zu überziehen.