Kreditwürdigkeit Wie faires Scoring aussehen könnte

Beim Onlinekauf, bei der Suche nach einer Mietwohnung oder wenn wir eine Finanzierung benötigen - fast überall wird unsere Kreditwürdigkeit abgefragt. Wurde die Bonität von Verbrauchern früher vor allem geprüft, wenn sie einen Kredit oder eine Ratenzahlung im Möbelhaus beantragt haben, wird inzwischen bei nahezu jedem Onlinekauf die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls abgefragt. Die Händler wenden sich dazu an Auskunfteien wie die Schufa, Creditreform Boniversum oder Arvato Infoscore.

Und bei fast jedem Vertrag, den wir abschließen, liefern wir ein Puzzleteil für das sogenannte Scoring, die Bewertung unserer Kreditwürdigkeit. Die Schufa beispielsweise sammelt als einflussreichste Auskunftei Deutschlands Daten von mehr als 67 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Daraus trifft sie Vorhersagen über die Zahlungssicherheit.

Wenn die Datenbasis allerdings falsch oder unvollständig ist, kann das verheerende Folgen für die Betroffenen habe. So werden Kredite verweigert oder Bestellungen abgelehnt. Auch wer die falsche Adresse hat, kann unter Umständen eine negative Bewertung bekommen. Alter und Geschlecht können sich ebenfalls auf die Risikobewertung auswirken.

So weit, so unfair. Doch wie könnte ein faires Scoring aussehen?

Wie genau die Schufa ihr Scoring erstellt, ist geheim. An diesem Punkt setzen Kritiker an. "Ein faires Scoring ist ein transparentes Scoring", sagt beispielsweise der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Gert Wagner, der Mitglied im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) ist und das Verbraucherschutzministerium berät.

Nur Transparenz stelle sicher, dass das Scoring auch wirklich misst, was es zu messen vorgibt. Als Beispiel nennt der Experte den Fico-Score in den USA, der deutlich transparenter sei. Damit wird die Kreditwürdigkeit von Bankkunden bemessen.

In die Fico-Bewertung gehen folgende Faktoren ein:

die Zahlungshistorie mit 35 Prozent

mit 35 Prozent die Schuldenlast mit 30 Prozent

mit 30 Prozent die Länge der Kreditgeschichte wird mit 15 Prozent bemessen

wird mit 15 Prozent bemessen die Arten der Kredite machen zehn Prozent aus

machen zehn Prozent aus die jüngsten Kreditanfragen fließen ebenfalls mit zehn Prozent ein.

Nicola Jentzsch, die das Arbeitsgebiet "Datenökonomie" bei der Stiftung Neue Verantwortung leitet, setzt ebenfalls auf Transparenz. Sie fordert beispielsweise, dass Auskunfteien künftig vierteljährlich Bericht an die Behörden erstatten sollten, "und zwar über den Umfang der Datensammlung, die eingesetzten Modelltypen, die Qualität der Modelle und die Qualität der Datenbasis".

Als positives Beispiel führt auch sie die USA an, wo Scoring-Unternehmen in den sogenannten Facta-Reports Bericht erstatten müssen. Doch auch anderswo gibt es laut Jentzsch Vorbilder: "In Südafrika gibt es beispielsweise den Credit Bureau Monitor, der positiv aufgenommen wurde, obwohl sich die Industrie vor dessen Einführung stark dagegen gewehrt hatte."

Zudem sollten die Unternehmen fünf bis zehn Einflussfaktoren auf den Score, die verschiedenen Datenquellen, sowie die Einordnung in die unterschiedlichen Risikoklassen veröffentlichen, um das Scoring gegenüber Betroffenen transparenter zu machen, fordert Jentzsch. "Wir verbessern damit auch die Qualität der Daten."

Verzicht auf diskriminierende Merkmale

Regierungsberater Wagner vom SVRV will den Verbrauchern mehr Macht geben. "Sie sollten das Recht erhalten zu verstehen und im Detail prüfen zu können, wie ihr Score zustande kommt", sagt er. Autoversicherungen und Krankenkassen würden dies bei ihren Bonusprogrammen bereits erfüllen.

Neben Transparenz fordert Wagner für ein faires Scoring einen Verzicht auf Merkmale wie die Wohngegend, die nicht ursächlich für Zahlungsverhalten ist, oder Angaben zu Alter oder Geschlecht, wenn die Gesellschaft das als diskriminierend bewertet. Welche Merkmale in ein Scoring eingehen sollten, könne grundsätzlich nicht wissenschaftlich entschieden werden, sondern nur gesellschaftlich, sagt Wagner.

Auch Jentzsch von der Stiftung Neue Verantwortung sieht bei der Frage, welche Daten für das Scoring verwendet werden dürfen, Regulierungsbedarf. So müsste geprüft werden, ob der Wohnort von Personen den Score negativ beeinflusst. In den USA ist das als 'redlining' verboten.

"Wir brauchen auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber, inwiefern es gerecht ist, unabänderliche Merkmale zu scoren wie beispielsweise das Geschlecht", sagt die Expertin. Außerdem sollten Personen, die temporäre Zahlungsprobleme aufgrund von unvorhergesehenen Lebensereignisse wie Scheidungen oder Krankheiten haben, nicht abgestraft werden.

Zusätzlich sollten die Behörden Jentzsch zufolge in größerem Umfang als bisher die Anbieter überprüfen. Diese Audits sollten mit Experten aus Statistikbehörden oder Forschungsinstituten durchgeführt werden. Ein wichtiger Schritt zu einem gerechten Scoring wäre auch, das Fehlen von Daten nicht negativ zu bewerten, sagt Jentzsch.

Widerstand ist möglich

"Es gibt auch Länder wie Frankreich und Belgien, die das Scoring komplett in die öffentliche Hand legen und keine privatwirtschaftlichen Akteure im Land erlauben", sagt Jentzsch. Dafür gebe es sowohl Vorteile, beispielsweise für die Privatsphäre, als auch Nachteile: "Innovationen in dem Bereich Scoring sind wahrscheinlich eher im Wettbewerbsmodell zu erwarten".

Regierungsberater Wagner spricht noch einen weiteren Punkt an: "Zu einem fairen Scoringprozess gehört auch, dass sich die Betroffenen rechtlich dagegen zur Wehr setzen können." Als Beispiel führt er die Benotung an Schulen oder die Punkte in der sogenannten Verkehrssünderkartei in Flensburg an. "Man kann sich auch gegen die Schufa wehren, das ist nur zu kompliziert", sagt er.

