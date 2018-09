Müsli mit Milch Gericht untersagt Dr. Oetker geschönte Kalorienangaben

Der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker ist vor dem Bielefelder Landgericht in einem Verfahren um Kalorienangaben unterlegen. Die Richter untersagten dem Unternehmen, auf der Vorderseite einer Müsli-Verpackung lediglich die Nährwertinformationen für eine Mischung des Produkts mit fettarmer Milch anzugeben. Zugleich müsse der Kaloriengehalt pro 100 Gramm des Produkts genannt werden. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) hatte gegen Dr. Oetker geklagt.

In dem Verfahren ging es um Angaben auf der Verpackung des "Vitalis Knusper-Müsli Schoko + Kekse". Dort war auf der rechten Verpackungsseite die gesetzlich vorgeschriebene Nährwerttabelle abgedruckt, aus der sich ein vergleichsweise hoher Energiewert von 448 Kilokalorien pro 100 Gramm des Produkts ergab.

Zusätzlich nannte Dr. Oetker jedoch die Werte für eine 100-Gramm-Portion aus 40 Gramm Müsli und 60 Millilitern Milch mit 1,5 Prozent Fettanteil. In diesem Fall war der Energiewert mit nur 208 Kilokalorien weniger als halb so hoch. Auf der Vorderseite der Verpackung fand sich dann lediglich die Kalorienangabe zur Müsli-Milch-Mischung, der Energiewert zum unverdünnten Produkt fehlte.

Das Urteil wurde bereits Anfang August gefällt, jedoch erst jetzt vom VZBV öffentlich gemacht. "Hersteller versuchen immer wieder, den hohen Kaloriengehalt von Lebensmitteln zu verschleiern", sagte Susanne Einsiedler, Rechtsreferentin des Verbandes. "Für einen Vergleich mit anderen Lebensmitteln ist aber nur der Kaloriengehalt pro 100 Gramm des Produkts aussagekräftig."

Das Gericht schloss sich laut VZBV der Auffassung an, dass Dr. Oetker gegen die Lebensmittelinformationsverordnung der Europäischen Union verstieß. Demnach sollten Verbraucher in die Lage versetzt werden, den Brennwert verschiedener Lebensmittel zu vergleichen. Der Verband fordert zudem eine farblich basierte Nährwertkennzeichnung auf der Verpackungsvorderseite (Lebensmittelampel) wie sie in Großbritannien, Frankreich oder Belgien bereits üblich ist.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Dr. Oetker hat laut VZBV Berufung eingelegt.

(Az.: 3 O 80/18)