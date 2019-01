Transparenzhilfe durch Onlineportal Wie sauber ist mein Stammlokal?

Schimmelt es in der Küche meines Lieblingsrestaurants? Laufen Mäuse und Kakerlaken durch die Backstube meines Bäckers? Hat der Eierlieferant meines Supermarktes Probleme mit Salmonellen? Die deutschen Lebensmittelbehörden kennen die Antworten - geben sie aber in der Regel nicht an die Verbraucher weiter. Foodwatch und die Transparenzinitiative FragDenStaat sprechen deshalb von "Geheimniskrämerei" - die sie jetzt beenden wollen.

An diesem Montag starten die Organisationen eine gemeinsame Onlineplattform mit dem Namen "Topf Secret". Dort können Verbraucher künftig die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben abfragen - allerdings müssen sie in den meisten Fällen viel Geduld mitbringen.

Denn die deutschen Kontrollbehörden machen bisher nur in wenigen Ausnahmefällen öffentlich, wie es um die Sauberkeit in den Unternehmen bestellt ist. "Die allermeisten Lebensmittelbetriebe in Deutschland arbeiten sauber", sagt Oliver Huizinga von Foodwatch. Aber etwa jeder vierte Betrieb werde bei Kontrollen beanstandet, meist wegen Hygienemängeln. Mit der Onlineplattform wollen Foodwatch und FragDenStaat die Behörden unter Druck setzen, damit künftig alle Kontrollergebnisse veröffentlicht werden - negative und positive.

Unter www.topf-secret.foodwatch.de können Verbraucher per Klick einen Antrag auf Veröffentlichung der Ergebnisse amtlicher Hygienekontrollen stellen, auf der Grundlage des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG). Normalerweise sind derartige Anfragen nicht ganz einfach, Foodwatch hat dieses Instrument in der Vergangenheit häufiger genutzt, um auf Missstände hinzuweisen, auch SPIEGEL ONLINE hat darüber berichtet.

Onlineportal "Topf Secret"

Mit der Plattform soll die Anfrage unkompliziert ablaufen: Die Nutzer suchen den gewünschten Betrieb, etwa ein Restaurant oder eine Wurstfabrik, über eine Suchmaske oder auf der Straßenkarte. Dann geben sie ihren Namen, E-Mail- und Postadresse ein. Der Antrag soll binnen einer Minute fertig sein und dann mit einem vorbereiteten Text an die zuständige Behörde gehen.

Auf Ergebnisse dürften Verbraucher allerdings wochenlang warten - wenn sie überhaupt welche bekommen. Denn die Behörden sind mitunter nicht sehr auskunftsfreudig, auch wenn sie dazu verpflichtet sind.

Ein Grund mehr für das Portal: "Je mehr Menschen mitmachen und Anträge stellen, desto mehr Infos kommen ans Licht - und desto größer ist der Druck auf die Bundesregierung, endlich eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die Transparenz zur Regel macht und nicht zur Ausnahme", sagt Arne Semsrott, Projektleiter von FragDenStaat. Erst so werde der Anreiz für Lebensmittelbetriebe geschaffen, sich jeden Tag an alle lebensmittelrechtlichen Vorgaben zu halten.

Die Organisationen fordern Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) dazu auf, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit die Kontrollergebnisse so nachvollziehbar werden wie beispielsweise in Dänemark. Dort werden alle Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung seit Jahren in Form von roten, gelben und grünen Smileys veröffentlicht, im Internet und an der Ladentür.

Eine ähnliche Kennzeichnung wird in den Verbraucherministerien der Bundesländer seit vielen Jahren immer wieder diskutiert - und immer wieder verworfen. Foodwatch und FragDenStaat hoffen nun auf den Druck der Verbraucher - "Topf Secret" solle die Behörden nerven, aber nur eine Zwischenlösung sein. "Wenn die Bundesregierung in Zukunft die Veröffentlichung aller Kontrollergebnisse vorschreibt", teilen die Organisationen mit, "schalten wir unsere Plattform gerne wieder ab."