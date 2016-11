Tarifstreit Lufthansa-Piloten streiken auch am Samstag

Die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) weitet ihren Streik bei der Lufthansa aus und wird nun auch am Samstag Teile des Flugverkehr der Lufthansa lahmlegen. Es seien alle Langstreckenverbindungen betroffen, die von Mitternacht an aus Deutschland abfliegen sollten, teilte die Pilotenvertretung am Donnerstagabend mit. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rund um dem Streik zusammengetragen.

Die Lufthansa-Piloten streiken seit Mittwoch, die Lufthansa musste bereits Tausende Flüge streichen. Am dritten Streiktag hintereinander sind dieses Mal nahezu ausschließlich Kurz- und Mittelstrecken betroffen, mit zusammen rund 100.000 Passagieren, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für Freitag strich die Lufthansa 830 weitere Kurz- und Mittelstreckenverbindungen.

Der Streik der Pilotenvereinigung geht für die Lufthansa mittlerweile ins Geld: Der direkte Schaden aus den ersten beiden Streiktagen belaufe sich für die Airline auf etwa 20 Millionen Euro, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister.

Es ist der 14. Streik in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Pilotengewerkschaft und der größten deutschen Airline. Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit betonte, gerade in dem Bereich, in dem die angeblich überbezahlten Piloten beschäftigt sind, verdiene die Lufthansa gutes Geld. "Eine Schlichtung nach mehr als vier Jahren Verhandlungen macht nur dann Sinn, wenn der ernsthafte Wille an einem solchen Kompromiss nicht durch Scheinangebote konterkariert wird", sagte der VC-Vorsitzende Tarifpolitik, Ingolf Schumacher.

Der Dax-Konzern forderte die Pilotengewerkschaft mit Nachdruck dazu auf, einer Schlichtung zuzustimmen. "Wir sind als Vorstand für mehr als 120.000 Mitarbeiter verantwortlich und wollen Lufthansa zukunftsfähig aufstellen. Das wird mit einer Forderung von 20 Prozent mehr Lohn nicht möglich sein", sagte Lufthansa-Vorstand Hohmeister.