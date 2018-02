Stiftung Warentest Die billigste Matratze ist die beste

Richtig schlechte Matratzen hat die Stiftung Warentest nicht gefunden: Von 16 untersuchten Produkten bewerteten die Tester diesmal alle mit "gut" oder "befriedigend". Für Verbraucher besonders interessant: Ordentliche Matratzen müssen nicht teuer sein.

Testsieger ist mit Note 2,2 das billigste Modell in der Stichprobe: Die Viskoschaummatratze Novitesse Memolux 90 A von Aldi Nord. Weitere gute Schaumstoffmatratzen sind laut Test die Modelle Daluna Comfortmaxx Vilax von Dormando und Vita Visco Medium von MFO.

Bei den Latexmatratzen lagen vorne die L4 Latexmatratze von Selecta und die Morgedal Latexmatratze von Ikea.

Der Matratzentest hat bei der Stiftung Warentest Tradition. Regelmäßig werden gruppenweise neue Modelle einem Liege- und Belastungstest unterzogen - was allerdings häufig auf Kritik stößt. Denn die Hersteller betonen, dass jeder Mensch eine individuell abgestimmte Matratze brauche und es keine für alle Menschen gültigen Testergebnisse geben könne. Daher sei auch Probeliegen unerlässlich.

Die Stiftung Warentest teilt inzwischen gängige Körperformen in vier Gruppen ein, die rund zwei Drittel der Bevölkerung repräsentieren sollen. Dieses Mal finden sich mit der Schaumstoffmatratze von Aldi und der Latexmatratze von Selecta zwei Produkte in der Auswahl, auf der laut Testergebnis die meisten Menschen in Rücken- und Seitenlage gut schlafen würden. "Ein solches Ergebnis schafften bisher nur wenige Matratzen in unseren Tests", heißt es in der Zeitschrift "test".