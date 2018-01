Tausende haben abgestimmt, nun steht das Ergebnis fest. Das Vitalis Früchtemüsli von Dr.Oetker ist in einer Onlineabstimmung zur "Mogelpackung des Jahres 2017" gewählt wurden. 36,5 Prozent der 42.819 Teilnehmer stimmten dafür, dass das Produkt den Negativpreis erhält, teilte die Verbraucherzentrale Hamburg mit.

Dr. Oetker hatte nach Angaben der Verbraucherschützer die Füllmenge von 600 Gramm auf 500 Gramm gesenkt, der Preis blieb jedoch gleich. Das entspricht einer versteckten Preiserhöhung von 20 Prozent. Gleichzeitig werde dem neuen Früchtemüsli extra Zucker zugesetzt und weniger Vollkorn für die Herstellung verwendet.

"Das Vitalis Früchtemüsli hat verdient gewonnen, denn Dr. Oetker hat nicht nur die Reduzierung der Füllmenge raffiniert verborgen, sondern Verbrauchern auch noch einen höheren Zuckeranteil und weniger Vollkorn als verbesserte Rezeptur verkauft", meint Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. So habe der Hersteller nur die Tiefe des Müsli-Kartons angepasst, die im Regal sichtbare Fläche der Vorderseite jedoch nicht verkleinert und auch das Design nur unmerklich überarbeitet.

Dr. Oetker verweist laut Verbraucherschützern in einer Stellungnahme auf eine vom Verbraucher gewünschte, weichere Konsistenz und einen intensiveren Fruchtgeschmack. Das Unternehmen teilte den Angaben zufolge mit: "Die deutlich bessere Produktqualität schlägt sich allerdings in höheren Rohstoffkosten nieder, so dass das Produkt nicht mehr mit der ursprünglichen Füllmenge angeboten werden konnte."

Die Hamburger Verbraucherzentrale sucht jedes Jahr nach der "Mogelpackung des Jahres". Die Abstimmung lief knapp drei Wochen bis Sonntag. Nominiert waren neben Vitalis Früchtemüsli von Dr. Oetker, Mentos Pure White Kaugummis von Perfetti Van Melle und der Milka Nussini Riegel von Mondelez.