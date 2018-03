BGH-Urteil MyTaxi darf mit Rabattaktionen Kunden locken

"Taxifahren zum halben Preis": Mit diesem Versprechen hatte die Daimler-Tochter MyTaxi Kunden günstige Fahrten angeboten. Taxizentralen waren dagegen vor Gericht gezogen. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun entschieden, dass die Bonusaktionen nicht gegen die tarifliche Preisbindung für Taxiunternehmer verstoßen.

Der BGH hob ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt auf, das die Aktion des Hamburger Unternehmens untersagt hatte. Damit darf MyTaxi künftig wieder mit Rabattgutscheinen für Taxifahrten werben. Der I. Zivilsenat sah keinen Verstoß gegen die Tarifpflicht, weil der Taxifahrer den vollen Fahrpreis erhalte und das Unternehmen selbst kein Taxibetreiber sei.

Mit den Gutscheinen brauchten Kunden, die Taxis über die MyTaxi-App bestellt hatten, nur den halben Fahrpreis zu bezahlen. Die andere Hälfte des Preises erhielten Taxifahrer, die sich an dem System beteiligten, nach Abzug der Vermittlungsgebühren von MyTaxi. Zudem warb das Unternehmen mit Gutscheinen in Höhe von sieben bis zwölf Euro, die auf den Fahrpreis angerechnet werden konnten.

Eine Verdrängung konkurrierender Taxiunternehmen finde nicht statt, weil die Bonusaktionen zeitlich und räumlich beschränkt gewesen seien, sagte der stellvertretende Vorsitzende Richter Wolfgang Schaffert. Geklagt hatte die Genossenschaft Taxi Deutschland mit Sitz in Frankfurt. Sie ist ein Zusammenschluss klassischer Taxizentralen.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Rechtsstreit 2017 noch anders entschieden und die Rabattaktion von MyTaxi untersagt. Es hatte in dem Modell einen Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz gesehen.

Richter stellen Vermittlerfunktion von MyTaxi heraus

Der BGH erklärte nun, wie ein Kunde den Fahrpreis finanziere, sei ohne Bedeutung. MyTaxi sei selbst kein Taxiunternehmer, für den die Festpreise gelten. Die Tätigkeit des Unternehmens beschränke sich auf die Vermittlung von Fahraufträgen, die von unabhängigen Taxiunternehmen selbstständig absolviert werden. Diese Taxiunternehmen könnten uneingeschränkt die Dienste anderer Vermittler, wie etwa der klagenden Taxizentralen, in Anspruch nehmen, teilte der BGH mit.

Die Taxizentralen argumentierten, im Taxigewerbe bestehe eine Preisbindung, Taxifahrer könnten also keine günstigeren Fahrten anbieten. Dadurch soll die Versorgung gesichert werden.

Das 2009 gegründete Start-Up MyTaxi arbeitet nach eigenen Angaben mit 18.000 Taxifahrern in Deutschland zusammen. In den Jahren 2014 und 2015 gab es von MyTaxi vier Bonusaktionen in Großstädten, bei denen Kunden zum halben Preis fahren konnten. Dazu mussten sie die Fahrt über die Smartphone-App MyTaxi buchen.

(Aktenzeichen I ZR 34/17)