Internetware im Test Online bestellte Produkte können Gesundheit gefährden

Wickeltasche "Miss Lulu"

Gekauft bei: Amazon.de (Marktplatz)

Preis: 30,99 Euro

Verkäufer: Zheng Zhou Sheng Zhi Fu Trading, Aberdeen/Großbritannien

Der Test: Bei der chemischen Untersuchung der Wickeltasche entdeckten die Dekra-Tester zwei Weichmacher in großen Mengen. Der Anteil des Stoffs Diisononylphthalat (DiNP) war im Außen- und Innenmaterial 38mal so hoch wie in der EU erlaubt. Die Konzentration von Diethylhexylphthalat (DEHP) im Kunstleder lag um das 7,8fache über dem Grenzwert. DiNP kann sich laut Umweltbundesamt im Körper anreichern und ist womöglich reproduktionstoxisch, könnte also die menschliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Weitaus gefährlicher ist DEHP. Es ist als reproduktionstoxisch eingestuft, kann sich negativ auf den Hormonhausalt auswirken und hat sich im Tierversuch als krebserregend erwiesen. DEHP ist EU-weit in Babyartikeln und Spielzeug verboten und darf seit 2015 nur noch mit einer spezifischen Zulassung in Europa verwendet werden. "Eltern sollten genau darauf achten, dass Kinder Teile dieser Tasche nicht in den Mund nehmen", sagt Dekra-Experte Daniel Marx.

Testurteil: Nicht verkehrsfähig.