Palmöl-Quiz Was wissen Sie über das billige Fett?

Der weltweite Verbrauch von Palmöl hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als vervierfacht, allein Deutschland braucht pro Jahr 1,82 Millionen Tonnen für Nahrungsmittel, Kosmetika und die Energieerzeugung.

Seinen Siegeszug verdankt das Palmöl vor allem dem niedrigen Preis. Die Ölpalme liefert durch ihre ertragreichen Früchte rund fünfmal mehr Ausbeute als Raps, Sonnenblumen oder Soja. Zudem hat Palmöl Eigenschaften, die in manchen Produkten vorteilhaft wirken: Es ist bei Raumtemperatur fest und oxidiert nicht. Schokolade etwa wird durch Palmöl besser haltbar und erhält eine cremige Konsistenz.

Zudem ist die Fettsäurezusammensetzung von Palmöl besonders vorteilhaft für die industrielle Verwendung in Reinigungsmitteln, Kosmetika und Chemieprodukten. Andere Pflanzenöle müssten dafür erst aufbereitet werden, was teuer ist und viel Energie verbraucht.

Doch das billige Fett hat Nebenwirkungen: Der Anbau hinterlässt verheerende Umweltschäden. Allein in Südostasien wurden in den vergangenen 20 Jahren rund vier Millionen Hektar Regenwald für neue Plantagen zerstört. Bedrohte Tierarten wie der Orang Utan oder der Elefant sterben dabei oder verlieren anschließend ihren Lebensraum. Zudem setzt der freigelegte Tropenboden große Mengen CO2 frei.

Gibt es Lösungen? In vielen Produkten könnte das Palmöl durch heimische Öle ersetzte werden. Deren Anbau würde zwar auch neue Flächen in Anspruch nehmen - dabei jedoch weniger Natur zerstören, als es im Regenwald der Fall ist. Zudem ließe sich insbesondere Raps in bestehende Anbauzyklen integrieren.

Wird Deutschland also zum Rapsfeld?

Vorerst bleiben solche Rechnungen jedoch hypothetisch - denn Palmöl ist unschlagbar günstig. Zudem kann es aufgrund seiner besonders guten Hitzebeständigkeit nur in der Hälfte der Anwendungen überhaupt ersetzt werden.

Möglich wäre eine Substitution durch andere Öle beispielsweise in Margarine - für die mit 185.000 mit am meisten Palmöl verbraucht wird. Hier wird vor allem aus Kostengründen an Raps-, Sonnenblumen- oder Olivenöl gespart. Ebenso ist in Brot, Backwaren, Chips und Eiscreme die Umstellung auf heimische Fette technisch möglich.

Das meiste Palmöl fließt in Deutschland allerdings sowieso nicht in Lebensmittel, sondern wird für die Anreicherung von Diesel verwendet. "Rund 50 Prozent des derzeitigen Palmölverbrauchs in Deutschland ließen sich einsparen, wenn wir auf Palmöl als Biokraftkraftstoff verzichten und Lebensmittel bewusster konsumieren würden", sagt WWF dazu.