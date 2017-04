1,99-Prozent-Angebot Billiger Ratenkredit kann zum teuren Spaß werden

Ratenkredite sind ein prima Instrument, wenn man gerade Geld für notwendige Anschaffungen braucht, etwa ein Auto für den Weg zur Arbeit oder ein paar Möbel nach dem Umzug. Ratenkredite sind auch eine Möglichkeit, einen bestehenden größeren Dispokredit abzubauen, weil die Zinsen für Ratenkredite viel niedriger sind als für den Dispo.

Aufpassen muss man nur, dass man nicht nachher einen Ratenkredit abbezahlt und dadurch wieder in den Dispo gerät. Das ist oft genug der Beginn einer Verschuldungskarriere. Und in den Urlaub zu fahren auf Kredit ist ohnehin eine Schnapsidee.

Die HypoVereinsbank, eine der deutschen Großbanken, bietet aktuell einen 5000-Euro-Ratenkredit für 1,99 Prozent an. Das ist wirklich günstig. Kunden können sich das Geld für zwölf Monate leihen und zurückzahlen - oder auch für 84 Monate, also sieben Jahre. Wer das Geld gerade wirklich braucht, für den ist das ein Schnäppchen. Für alle anderen dagegen ein Lockzins, der sie zu unnötigen Anschaffungen verführt.

Was man bei diesem Angebot auf keinen Fall machen sollte: sich statt 5000 Euro zum Beispiel 5100 Euro zu leihen. Dann steigt der Zins bei der HypoVereinsbank nämlich auf 5,99 Prozent - und das ist im Vergleich zur Konkurrenz teuer. Auch wenn man weniger braucht, sogar nur einen Euro weniger, also 4999 Euro, ist das bei den Münchner Bankern keine gute Idee. Auch dann steigt der Zins für den Ratenkredit auf 5,99 Prozent. Bei der HypoVereinsbank heißt es dazu, das sei halt ein klassisches Sonderangebot "für das Schaufenster". Quasi wie im Einzelhandel.

Effekt des Schaufenster-Angebots

Es lohnt sich, den Effekt des Schaufenster-Angebots einmal durchzurechnen. Die Zinsen für den niedrigeren Kredit von 4999 Euro (ohne Sonderangebot) belaufen sich in sieben Jahren auf 1095,20 Euro, insgesamt zahlen Kunden also 6094,20 Euro zurück.

Beim 5000-Euro-Kredit-Schnäppchen wären hingegen in sieben Jahren nur 355 Euro Zinsen fällig, insgesamt zahlten die Kunden für die gepumpten 5000 Euro also 5355 Euro zurück. Mit anderen Worten: Man nimmt einen Euro mehr Kredit auf und zahlt am Ende über 700 Euro weniger zurück.

Die Bank berichtet von "hoher Nachfrage". Das kann ein gutes Zeichen sein, endlich setzt Schnäppchenjägerei auch bei Krediten ein. Denn solche Schnäppchen sind ja für Kunden wirklich interessant, die schon einen Kredit abbezahlen, den sie jetzt günstig umschulden könnten, und für Menschen, die im Moment rund 5000 Euro Kredit neu brauchen.

Nehmen wir an, Sie haben gerade für 10.000 Euro ein gebrauchtes Auto gekauft und beabsichtigen tatsächlich, es in sieben Jahren abzuzahlen. Und nehmen wir weiter an, Ihre Bank hat Ihnen den Autokredit für 5,99 Prozent Zinsen verkauft. Wenn Sie jetzt einen 5000-Euro-Kredit wie beim oben beschriebenen Angebot zu 1,99 Prozent bekommen, können Sie morgen zu Ihrer bisherigen Bank gehen und die 5000 Euro als Sondertilgung beim Autokredit einsetzen. Anschließend bezahlen Sie für die noch verbleibenden 5000 Euro weiter teure Raten an Ihren Autokreditgeber zurück. Für die neuen 5000 Euro aber zahlen Sie günstigere Zinsen und sparen mehr als 700 Euro.

Kreditvergleichsrechner nutzen

Sie können die Rechnung auch mit jedem anderen Ratenkredit über 5000 Euro anstellen, den Sie noch zurückzahlen müssen - und mit jeder Laufzeit bis sieben Jahre. Die Mühe rechnet sich jedes Mal.

Die Konstellation mit dem 5000-Euro-Kredit ist natürlich nur eine von Zehntausenden für einen denkbaren Ratenkredit. Weil die Logik aber immer dieselbe bleibt, spricht viel dafür, dass Kunden regelmäßig prüfen, ob sich inzwischen günstigere Angebote für die Rückzahlung bieten, während sie einen Kredit abbezahlen. Aktuell zahlen Kunden aus Deutschland immerhin Ratenkredite von mehr als 230 Milliarden Euro ab.

Aktuell sind die Zinsen für Ratenkredite ohnehin günstiger als vor einigen Jahren - Zentralbankchef Mario Draghi lässt grüßen. Aber auch bei Sonderangeboten sollten Kunden, die noch einen Kredit abbezahlen, aufhorchen.

Ein erster Anhaltspunkt sind dabei Kreditvergleichsrechner, die für die jeweilige Summe ausweisen, welche Bank jetzt günstige Angebote macht. Dann kann der Kunde Kontakt aufnehmen zu den Banken, die günstige Angebote im Rechner zeigen, und klären, ob er das Angebot auch bekommt. Anschließend schließt er den günstigsten Kredit ab. Ein bisschen Arbeit, aber ein guter Stundenlohn.

Für Kunden, die diese Arbeit auf sich nehmen, werden solche Sonderangebote quasi zum Guerilla-Deal. Wer aber die günstigen Zinsen zum Anlass für einen neuen Kredit nimmt, den er nicht braucht, wird zum Opfer. Zum Opfer der Werbelogik und auch der Bank.