Neues Logo Drogerien und Hersteller wollen Recycling erleichtern

Die Drogeriemarktketten dm und Rossmann wollen gemeinsam mit Herstellern wie Henkel und Beiersdorf verstärkt gegen Plastikmüll vorgehen. In allen Filialen solle von Juni an gekennzeichnet werden, welche Produkte mit wenig Verpackung auskommen, sagte dm-Manager Sebastian Beyer der "Süddeutschen Zeitung".

Jedes einzelne Produkt solle zudem mit dem Hinweis versehen werden, wie die Kunden es richtig entsorgen. Zudem seien "nach Möglichkeit" auf alle bei dm erhältlichen Produkten Angaben dazu geplant, wie hoch der Rezyklat-Anteil der Verpackung ist. Bei Plastik besteht das Rezyklat etwa aus wiederverwertetem Kunststoff. Möglicherweise soll der Anteil mithilfe eines Ampelsystems gekennzeichnet werden, wie es Verbraucherschützer auch seit langem für Lebensmittel fordern.

Im vergangenen Herbst hatte dm das "Rezyklat-Forum" gegründet, ihm gehören dem Bericht zufolge mittlerweile 25 Unternehmen an. Darunter sind Hersteller wie Beiersdorf, Henkel und Procter & Gambler, Entsorger wie Interseroh und dm-Konkurrent Rossmann.

"Das Rezyklat-Forum bringt Händler und Hersteller an einen Tisch", sagte Rossmann-Chef Raoul Roßmann der Zeitung. "Gemeinsam haben wir die Schlagkraft, das Bewusstsein in der Gesellschaft für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu schärfen - das fängt bei der Mülltrennung an und geht bis zur Gestaltung von wiederverwertbaren Verpackungen."