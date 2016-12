Verspätungen und Ausfälle Rekordzahl bei Reisebeschwerden über Flüge

Immer mehr Reisende beschweren sich über Probleme bei Flügen. Bis zum Jahresende rechnet Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) mit mehr als 13.300 Schlichtungsanträgen - so viel wie noch nie. Das wären 14 Prozent mehr als im Vorjahr, sagte der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle, Heinz Klewe.

Der neue Rekordwert geht vor allem auf das Konto von Flugreisenden. Deren Anteil an allen Schlichtungsanträgen liegt inzwischen bei knapp 80 Prozent. Bis Mitte Dezember gab es 9931 Anträge zu Flügen, verglichen mit 8708 im gesamten Jahr 2015.

Das bedeutet allerdings nicht, dass bei den Luftverkehrsunternehmen der Service besonders schlecht ist: In diesem Jahr wurden sechs weitere Fluggesellschaften Mitglied der Schlichtungsstelle - was automatisch die Zahl der Beschwerden in diesem Bereich erhöht.

Die Zahl der Beschwerden, die Bahnkunden an die Schlichtungsstelle gerichtet haben, ist 2016 jedoch im dritten Jahr in Folge zurückgegangen.

Die SÖP ist von der Bundesregierung als Schlichtungsstelle für Bahn, Luftverkehr, Fernbus und Schiff anerkannt. Zum größten Teil geht es um eine Entschädigung bei Verspätungen oder Ausfällen von Flügen und Bahnfahrten. Rund 350 Verkehrsunternehmen beteiligen sich mittlerweile an dem Schlichtungsverfahren, das sie selbst finanzieren. Vor einem Jahr waren es erst 250.