Immer mehr Senioren wandern aus - und beziehen ihre gesetzliche deutsche Rente im Ausland. Die meisten von ihnen zieht es in den europäischen Süden, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Zahlen der Rentenversicherung.

Demnach hat sich die Zahl der Rentenbezüge im Ausland seit 1990 von 780.000 auf 1,76 Millionen im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das seien fast sieben Prozent aller Rentenzahlungen überhaupt, teilte die Deutsche Rentenversicherung dem Bericht zufolge mit.

Demnach zählt die Rentenkasse rund eine Million Auslandsrenten allein in den südlichen EU-Ländern, darunter besonders viele in Italien (373.000), Spanien (226.000), Griechenland (100.000) und Frankreich (87.000). In der Türkei beziehen heute fast 70.000 Menschen eine deutsche Rente.

Zuwanderer aus den Sechziger- und Siebzigerjahren

"Der Anstieg beruht zu einem großen Teil auf der Zuwanderung von Arbeitnehmern vor allem aus Italien, Spanien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei in den Sechziger- und Siebzigerjahren, die Beiträge zur Rentenversicherung in Deutschland gezahlt haben", teilte die Rentenversicherung mit.

87 Prozent der Auslandsrenten gingen den Angaben zufolge an ausländische Staatsangehörige, 13 Prozent an Deutsche mit festem Wohnsitz im Ausland. Für die Auslandsrenten wendete die Rentenversicherung im vergangenen Jahr insgesamt 6,4 Milliarden Euro auf. Elf Jahre zuvor waren es erst 4,4 Milliarden Euro gewesen.

Aktuell steht es gut um die gesetzliche Rentenversicherung. Wegen steigenden Löhnen und der starken Zunahme der Beschäftigung zeichnet sich für 2018 sogar eine Beitragssenkung ab. Arbeitnehmer und Arbeitgeber könnten Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge um etwa 1,3 Milliarden Euro entlastet werden. Für den Einzelnen bedeutet das jedoch nur einen geringeren Beitrag von im Schnitt 0,1 Prozent.