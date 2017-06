Abschaffung der Roaminggebühren So schränken Mobilfunkanbieter ihre Leistungen im Ausland ein

Pünktlich zum Start der Urlaubszeit entfallen die Roaminggebühren innerhalb der EU. Ab dem 15. Juni 2017 dürfen Mobilfunkanbieter keine zusätzlichen Kosten verlangen, wenn Kunden im Urlaub ein ausländisches Netz nutzen. In allen 28 Ländern der EU sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen können deutsche Kunden zu Inlandspreisen telefonieren, simsen und surfen. Doch nun zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift "Finanztest": 9 von 16 Mobilfunkanbietern schränken ihre Leistungen im EU-Ausland ein, so dass am Ende doch zusätzliche Kosten anfallen, wenn man sein Telefon so nutzt wie zu Hause.

Vor allem Kunden mit einer sogenannten Community-Option in ihrem Tarif müssen den Angaben zufolge genau hinschauen: In Deutschland sind für sie Telefonate zu anderen Kunden desselben Anbieters kostenlos oder günstiger. Doch im Ausland gelten diese Vergünstigungen bei manchen Providern nicht: Die Verbindungen werden auf gebuchte Minutenkontingente angerechnet oder kosten so viel wie alle Verbindungen auch.

Community-Verbindungen zwischen Aldi-Talk-Kunden kosten etwa 11 Cent pro Minute im Ausland, während sie im Inland kostenlos sind. "Finanztest" empfiehlt Kunden deshalb das "EU-Sprachpaket 150" zu buchen, dann kosten solche Telefonate nur 3,3 Cent pro Minute statt 11 Cent. Ähnliches gilt für Verbindungen bei Edeka-Mobil, Lidl-Connect, Otelo und Tchibo. Community-Verbindungen dieser Anbieter sind nicht kostenlos, sondern werden auf vorhandenes Volumen angerechnet. Ist es aufgebraucht, fallen Extra-Kosten an.

Ein zweiter Punkt, der den Testern vereinzelt aufgefallen ist: Reine Datentarife - etwa für Tablets - sind nur im Inland nutzbar. Deshalb sollten Mobilfunkkunden unbedingt vor dem Urlaub prüfen, ob ihr Vertrag bereits eine Roaming-Option enthält und welche Konditionen genau gelten.

Doch mitunter kann die Handy-Nutzung im Ausland sogar günstiger sein als Zuhause: Bei Prepaidverträgen von Congstar kosten SMS aus dem EU-Ausland 7 Cent, das sind immerhin 2 Cent weniger als im Inland.