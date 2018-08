Arbeitskampf Deutsche Ryanair-Piloten streiken am Freitag

Mitten in der Ferienzeit machen die deutschen Ryanair-Piloten mit ihrer Streikdrohung Ernst. Sie wollen wie ihre Kollegen in mehreren europäischen Ländern am Freitag die Arbeit niederlegen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Der Streik soll 24 Stunden dauern. Auf welche Ausfälle sich die Kunden dabei konkret einrichten müssen, blieb zunächst noch unklar.

Es können alle Verbindungen des Billigfliegers betroffen sein, die zwischen Freitagfrüh um 03:01 Uhr und Samstagfrüh um 02:59 Uhr aus Deutschland abfliegen sollen, teilte die Vereinigung Cockpit mit. Ryanair wollte sich im Laufe des Tages äußern.

Am Freitag streiken auch die Ryanair-Piloten in Belgien, Irland und Schweden. Die Airline hat deshalb bereits 146 von rund 2400 geplanten Flügen in Europa gestrichen.

Bei Ryanair sei kein konstruktiver Wille auf eine Einigung erkennbar, begründete VC-Präsident Martin Locher den Streikaufruf. Die Vereinigung Cockpit verhandelt seit mehr als einem halben Jahr mit Ryanair. Nach den fehlenden Fortschritten bei den Verhandlungen hatten sich in einer Urabstimmung 96 Prozent der befragten Gewerkschaftsmitglieder für einen Arbeitskampf ausgesprochen.

Vor zwei Wochen hatten streikende Flugbegleiter in Spanien, Portugal und Belgien Ryanair gezwungen, innerhalb von zwei Tagen rund 600 Flüge mit zusammen etwa 100.000 betroffenen Passagieren abzusagen.

Flugbegleiter und Piloten wollen bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen bei der irischen Airline durchsetzen, die sich jahrzehntelang gegen Gewerkschaften und tarifliche Vereinbarungen gewehrt hatte. Dazu müssen jeweils nationale Tarifverträge abgeschlossen werden, die Gewerkschaften koordinieren sich aber europaweit untereinander.