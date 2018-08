Salmonellen-Eier 14.000 Hühner auf Biohof sollen geschlachtet werden

Nach dem bundesweiten Rückruf von Bioeiern mit Salmonellengefahr sollen rund 14.000 Hennen des betroffenen Hofs im niedersächsischen Papenburg geschlachtet werden. Das berichtet der NDR. Der Betrieb soll demnach so lange gesperrt bleiben, bis die Hennen gekeult wurden.

Am Mittwoch hatte die Firma Eifrisch wegen bei einer Untersuchung nachgewiesenen Salmonellen ihre Bioeier aus deutschen Supermärkten zurückgerufen. Alle Eier des Bioeierhofs in Papenburg mit der Printnummer 0-DE-0359721 und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 24. August sind Unternehmensinformationen zufolge betroffen. Vom Verzehr werde dringend abgeraten.

Die Eier werden bundesweit in den Supermarktketten Real, Aldi Süd, Penny, Lidl und Kaufland vertrieben. Medieninformationen zufolge sollen die Eier auch in den Discountern Norma und Netto vertrieben werden. Der Verzehr könne Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen. Verbraucher, die die Eier bereits gekauft haben, können sie in den Filialen zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen.

Der Hof in Papenburg produziert 10.000 Eier am Tag. Informationen des NDR zufolge sollen die Eier zukünftig nicht mehr als Frischware, sondern pasteurisiert in den Handel kommen - damit können mögliche Salmonellen abgetötet werden. Das Gleiche gilt für Hühnerfleisch.