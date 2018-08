BGH-Urteil zu Schönheitsreparaturen Unrenoviert übernommene Wohnung muss nicht gestrichen werden beim Auszug

Eine Zusage an den Vormieter verpflichtet einen Mieter nicht zu Schönheitsreparaturen. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied am Mittwoch in einem Urteil, dass Mieter eine unrenoviert übernommene Wohnung auch dann nicht beim Auszug streichen müssen, wenn sie das dem Vormieter gegenüber einmal zugesagt haben. Eine solche Vereinbarung habe keinen Einfluss auf die Verpflichtungen von Mieter und Vermieter im Mietvertrag, hieß es.

Eine Vermieterin hatte vor dem Hintergrund einer solchen Vereinbarung Schadensersatz für von ihr in Auftrag gegebene Malerarbeiten verlangt. Der Mieter lehnte diese Forderung ab. Er hatte die Wohnung unrenoviert übernommen, allerdings eine Renovierungsvereinbarung mit seiner Vormieterin geschlossen. Er hatte von ihr einige Gegenstände in der Wohnung übernommen und sich im Gegenzug unter anderem dazu bereit erklärt, Renovierungsarbeiten zu übernehmen.

Im Streit mit der Vermieterin verwies er dann auf die Rechtssprechung des BGH: Nach einem Grundsatzurteil von 2015 darf der Vermieter den Mieter nicht ohne Ausgleich zu Schönheitsreparaturen verpflichten, wenn dieser eine unrenovierte Wohnung bezogen hat. Sonst müsste er diese womöglich schöner hinterlassen, als er sie vorgefunden hat. Entsprechende Klauseln in Mietverträgen sind unwirksam. Mit dem neuen Urteil ist klargestellt, dass daran auch eine Absprache mit dem Vormieter nichts ändert.

Eine solche Vereinbarung sei auf Mieter und Vormieter beschränkt, erklärte das Gericht. Sie habe deshalb keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der im Mietvertrag enthaltenen Verpflichtungen. Der Vermieter werde deshalb vor allem nicht so gestellt, als hätte er dem neuen Mieter eine renovierte Wohnung übergeben.

(Aktenzeichen VIII ZR 277/16)