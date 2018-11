Kapitel 1

Positive Merkmale - trotzdem kein Vertrag

Die Schufa selbst gibt an: Von mehr als 90 Prozent aller Verbraucher habe sie nur positive Vertragsinformationen gespeichert, also etwa das Vorhandensein von Konten und Verträgen. "Und das ist auch gut so", heißt es auf der Schufa-Website, denn das könne dem Verbraucher das Leben leichter machen. Für Menschen wie Sven Drewert muss das wie Hohn klingen. Denn positive Merkmale bedeuten noch lange keinen einwandfreien Score. Im Gegenteil: Von jenen Verbrauchern im Datensatz, zu denen ausschließlich positive Merkmale vorliegen, bescheinigt die Schufa jedem Achten ein "erhöhtes" oder gar "hohes" Risiko im Schufa-Basisscore. Ob dieses Urteil etwa auf der Zahl ihrer Girokonten basiert, oder ob vielleicht doch die zweite Kreditkarte den Ausschlag gab, erfahren die Verbraucher von der Schufa nicht.

Außerdem fällt auf: Über viele Menschen weiß die Schufa überraschend wenig. Zu fast einem Viertel der Personen im Datensatz hat die Schufa maximal drei Informationen aus dem Wirtschaftsleben gespeichert - beispielsweise die Einrichtung eines Girokontos sowie den Abschluss eines Kreditkarten- und eines Handyvertrags. Sonst verfügt sie nur über allgemeine Daten wie Adressen, Alter und Geschlecht. Und obwohl die Schufa in einigen Fällen derart wenig weiß, vergibt sie Bewertungen, die für Verbraucher zum Problem werden können.

Was das bedeuten kann, erfuhr ein 20-jähriger Angestellter, der seine Selbstauskunft dem Projekt OpenSchufa zur Verfügung gestellt hat. Ihm bescheinigt die Schufa ein "erhöhtes bis hohes Risiko". Ihr Urteil stützt sich neben seinem Alter, Geschlecht und der Zahl seiner Adressen lediglich auf das Vorhandensein von drei Girokonten, eines davon besteht seit mehreren Jahren.

Damit ist der Mann nicht allein. Im Datensatz finden sich mehr als 20 Verbraucherinnen und Verbraucher, denen die Schufa ein "erhöhtes Risiko" bescheinigt, obwohl ihre Finanzhistorie nicht mehr als drei Einträge umfasst - ausschließlich positive. Auch von Sven Drewert, dem wegen dieses Urteils ein höheres Kreditkartenlimit verwehrt wurde, weiß die Schufa nicht viel mehr: In seiner Selbstauskunft sind drei Girokonten verzeichnet, eines davon mit Kreditkarte. Das reicht der Schufa offenbar, um ihn zum Risikofall zu erklären.

Laut Datenschützern passiert es immer wieder, dass Auskunfteien wie der Schufa wichtige Informationen aus der Kredithistorie einer Person fehlen. Und es kommt vor, dass Unternehmen eine Bonitätsauskunft über Personen anfordern, die die Schufa nicht zu kennen glaubt - obwohl die Menschen längst im Datenbestand hinterlegt sind. Einem der beteiligten Journalisten dieser Recherche ist das vor einigen Jahren selbst passiert: Nach einem Umzug verweigerte ihm ein Provider einen Festnetzanschluss, weil die Schufa ihn angeblich nicht kannte und in der Folge einen sehr pessimistischen Score zurückspielte. Erst später stellte sich heraus: Durch den Umzug waren die Daten nicht richtig zugeordnet worden. Die Schufa selbst hat das erst auf Nachfrage bemerkt. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte.)

In unserem Datensatz finden sich nun ähnliche Fälle: Ein Mann aus Süddeutschland will einen Handyvertrag abschließen. Der Provider erkundigt sich bei der Schufa über dessen Zahlungsmoral. Die Schufa sagt zunächst, sie kenne den Mann nicht, und übermittelt keinen Score. Offensichtlich nimmt sie die Anfrage zum Anlass, ein Profil des Mannes anzulegen. In seine Kredithistorie trägt sie ein: "Anfrage zur Bonitätsprüfung vor Abschluss eines Telekommunikations-Vertrages". Als der Handyanbieter kurz darauf erneut anfragt, kennt die Schufa den Mann inzwischen und spielt einen Score zurück. Der Wert kann sich auf nicht viel mehr stützen als die Personendaten des Mannes und die Tatsache, dass zu ihm eine Anfrage erfolgte - der Score ist miserabel, der Vertrag kommt nicht zustande. Dabei verfügt der Mann schon länger über ein Girokonto, das der Schufa hätte bekannt sein sollen. Inzwischen taucht das Konto auch in seiner Selbstauskunft auf. Die darauf dokumentierte zeitliche Abfolge legt nahe, dass er selbst die Schufa darauf hingewiesen hat. So ironisch das klingen mag: Wenn Verbraucher in ihrem Datenauszug Lücken entdecken, sollten sie die Schufa darüber informieren.

Noch dringender gilt das für negative Informationen, sollten sie falsch sein: Meldet ein Unternehmen Zahlungsstörungen, zieht dieses Negativmerkmal jeden noch so hohen Score nach unten. Die Schufa speichert solche Einträge für mehrere Jahre - selbst dann, wenn der oder die Betroffene die Angelegenheit für längst abgeschlossen hält.

In unserem Datensatz gibt es mehrere Personen, die - verschuldet oder unverschuldet - zahlungsunfähig wurden und sich aus dieser Situation wieder herausgekämpft haben: Sie haben eine Verbraucherinsolvenz durchlaufen und bis zu sechs Jahre lang einen gesetzlich festgelegten Teil ihrer Einnahmen darauf verwendet, die angehäuften Schulden zu tilgen. Als Belohnung für diese sogenannte Wohlverhaltensperiode hat ein Richter sie von den Restschulden befreit. Das soll Menschen einen wirtschaftlichen Neustart ermöglichen - eigentlich. Bei der Schufa bleibt die Restschuldbefreiung für weitere drei Jahre gespeichert. Über die Zeit, das legen die Daten nahe, wird der Einfluss dieser Information nach und nach schwächer. Aber gerade zu Beginn ist an einen Wiedereinstieg ins gesellschaftliche Leben kaum zu denken: Mit einem Negativeintrag in der Auskunft für Vermieter findet man in einer Großstadt kaum eine neue Wohnung. Und auch die Zahl der geschäftswilligen Handyanbieter dürfte überschaubar sein.