Smartphone-Tarife und -Verträge Ein-Euro-Handys kommen Sie meist teuer zu stehen

Sie kennen das Angebot vermutlich aus Prospekten, Werbemails oder Ihrem Elektrokaufhaus: Das Smartphone für einen Euro mit einem Zweijahresvertrag eines Mobilfunkanbieters. Und vielleicht haben Sie sich auch gefragt, ob das nicht zu gut ist, um wahr zu sein.

Da könnten Sie Recht haben: Es ist wie mit allen Sonderangeboten. Manche sind wirklich gut, und manche taugen nichts, was man erst feststellt, wenn man genau hinsieht.

Genauer hinsehen bedeutet,

den Preis für Handy und Vertrag über die Lebensdauer des Vertrags zusammenzurechnen

und das dann mit dem besten verfügbaren Vertrag mit gleicher Leistung und Dauer zu vergleichen - aber ohne Handy.

Und dann den Preis für das gewünschte Smartphone im Netz heraussuchen und hinzuaddieren.

In den meisten Fällen ist es ökonomischer, einen Vertrag oder eine Prepaid-Karte ohne Handy zu erwerben und das Smartphone preiswert woanders zu kaufen.

Als Daumenregel gilt: Die Verträge der Netzbetreiber sind im Normalfall zu teuer. Da ist es ganz egal, ob die Zuzahlung fürs Handy tatsächlich spektakuläre ein Euro beträgt, oder vielleicht seriöser wirkende 149 Euro.

Meine Kolleginnen und Kollegen bei "Finanztip" überprüfen diese Daumenregel regelmäßig. Zuletzt machten Sie das im Juni. Gibt es die zehn meistverkauften Smartphones mit Vertrag nicht doch günstiger? Geprüft haben sie Verträge mit iPhone X, Samsung Galaxy S9, Huawei P20 lite und vielen mehr.

Ergebnis: Die Daumenregel für die Netzbetreiber gilt nach wie vor. Im O2-Netz aber gibt es einige Discounter, die teure Smartphones auch ohne allzu hohen Aufpreis anbieten. Hier kann die Kombination aus Tarif und Handy funktionieren. Lohnende Angebote fanden sie zum Beispiel bei Anbietern wie Blau, Simply oder Premiumsim.

Bei O2 selbst funktioniert das aber nicht. Dort ist die Kombination von Handytarif mit Smartphone gut die Hälfte teurer als die separate Anschaffung.

Wer an seinem Wohn- oder Arbeitsort einen Tarif im besseren Telekom- oder Vodafone-Netz braucht, dem stehen solche Billig-Kombi-Angebote nicht offen.

131 Millionen Handyverträge gibt es aktuell in Deutschland. Zig Millionen Verträge sind zu teuer, zig Millionen Smartphones werden zudem zu teuer eingekauft. Wenn nur 30 Millionen Handyverträge im Schnitt zehn Euro pro Monat zu teuer sind, kostet das die Verbraucher 300 Millionen Euro im Monat oder 3,6 Milliarden Euro im Jahr.

"Finanztip" hat in diesem Sommer seine Leser nach ihrer Handynutzung gefragt. Die Hälfte der Teilnehmer bekannte, ihr Handy erst zu wechseln, wenn es nicht mehr funktioniert. Wenn solche Handys subventioniert mit Vertrag gekauft sind, kosten sie am Ende schnell doppelt so viel, als wenn man sie direkt im Handel besorgt hätte.

Wie also gehen Sie als preisbewusster Smartphone-Kunde am besten vor?

Prüfen Sie, welches Netz Sie brauchen. Suchen Sie sich mit einem Rechner einen preiswerten Tarif.





Wenn Sie ein neues Telefon benötigen, kaufen Sie das gewünschte Smartphone möglichst günstig ein. Preissuchmaschinen wie Idealo, billiger.de oder Geizhals helfen Ihnen dabei.





Reicht für Ihren Alltag das deutlich schwächere O2-Netz, dann prüfen Sie die Verträge mit Handy von Billiganbietern über Vergleichsportale wie Check24, Verivox oder Tariffuxx. In unserer Untersuchung war über zwei Jahre gerechnet sieben Prozent Ersparnis drin.





Ganz besonders preisbewusste Handynutzer kaufen ihr Gerät gebraucht vom Händler. Der Kauf beim Profi bringt gute Preise kombiniert mit einer Gewährleistung von einem Jahr für das gebrauchte Gerät. Viele Anbieter geben sogar eine Garantie für bis zu drei Jahre.





Wenn Sie einen günstigen Vertrag mit Handy ergattert haben, achten Sie darauf, dass die monatliche Gebühr nach den zwei Jahren Mindestlaufzeit, in denen Sie Ihr Handy abbezahlen, auch wirklich deutlich sinkt. Andernfalls kündigen Sie den Vertrag zum Ablauf der zwei Jahre schon jetzt. Dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Und für all diejenigen, die aktuell gar kein neues Smartphone benötigen: Prüfen Sie wenigstens mal ihre Vertragsbedingungen. Neue Verträge sind meist deutlich preiswerter. Und auch wenn's "nur" ein Hunderter im Jahr ist. Der hilft schon, wenn die Kasse nach dem Urlaub leer ist.